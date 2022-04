España, país de directivas

El techo de cristal sigue existiendo, pero en los últimos años, las mujeres han conseguido escalar nuevos peldaños para estar más cerca de derribarlo. De cara al futuro, los pronósticos también son buenos, y todo apunta a que en los próximos tiempos habrá más presencia femenina en los altos cargos ejecutivos de empresas de todo el mundo. En esta dirección van precisamente las últimas decisiones que ha tomado la Unión Europea. El 14 de marzo, los ministros de Asuntos Sociales de los 27 aprobaron una directiva que obliga a las empresas cotizadas a tener, de aquí a 2027, una cuota mínima del 40% de mujeres en su consejo de administración. Élisabeth Borne, ministra de Trabajo de Francia, que ocupa ahora la presidencia de turno de la UE, defendió que «esta directiva permitirá luchar contra el techo de cristal, al que todavía se enfrentan las mujeres con demasiada frecuencia en el mundo laboral». A día de hoy, el 30,6% de los miembros de los consejos de administración de las empresas cotizadas en la UE son mujeres, pero sólo el 8,5% de los consejos están presididos por ellas.

España: cifra récord

En la actualidad, el 36% de los puestos de dirección ejecutiva en las empresas medianas españolas están ocupados por mujeres. Es el porcentaje más alto de la historia de España, que supera al obtenido por Europa (33%) y por el conjunto de países del mundo (32%). Este índice se registra tras dos años de estancamiento en el 34%, condicionado por los efectos de la pandemia. España vuelve a entrar así en la lista de los 10 países con más presencia femenina en la alta dirección de sus empresas, después de escalar este año del puesto 14 al 10. Estos datos han sido recogidos en la 18ª edición del informe Women in Business 2022, uno de los más longevos del mundo.

Ahora, es inevitable mirar atrás y pensar en las grandes directivas españolas que abrieron el camino: Ana Botín y María Dolores Dancausa. La primera está a punto de cumplir ocho años al frente del Banco Santander, y ostenta también el cargo de presidenta de la Federación Bancaria Europea (EBS). Dancausa, por su parte, fue considerada por la revista Forbes la mejor CEO (Chief Executive Officer, es decir, primer ejecutivo) de España en 2013, y ocupó el tercer lugar del ranking en 2016, por su labor desempeñada como consejera delegada de Bankinter. Pero estas son solo dos de las muchas mujeres que han desarrollado una gran actividad profesional en España y que, a día de hoy, son la cabeza de importantes empresas. Un caso diferente es el de Marta Ortega, que el viernes pasado accedió a la presidencia de Inditex, un puesto que en este caso no tiene todas las funciones ejecutivas.

Nerea Torres, desde la infancia, tuvo la ambición de ser líder. Lo consiguió y ahora es la máxima responsables ejecutiva (CEO) de Siemens Logistics España. También ostenta el cargo de Presidenta de EJE&CON (Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras) . En una entrevista para LARAZÓN, recuerda que cuando era pequeña, mientras veía una serie televisiva llamada «Hotel», una mujer salía de su despacho, y acababa de ser nombrada Directora General: «Vestía un traje azul, llevaba un maletín y una enorme cara de satisfacción, de sentirse realizada. Me impactó. Era la imagen del triunfo y pensé que de mayor me gustaría ser así. No había muchos más referentes entonces, pero aquel momento me trajo la ilusión de visualizarme y la ambición de perseguir un rol de líder. Ese fue el despertar. Creo que es enormemente importante generar esa chispa con más referentes femeninos en todo tipo de disciplinas y niveles. ¡Tenemos que despertar esa visualización y aspiración a las niñas para que la hagan realidad!». Para Torres, su nombramiento como CEO de Siemens Logistics en España fue el culmen a un sueño personal: el de alcanzar el máximo nivel de responsabilidad en una multinacional. «Lo curioso es ver cómo, sólo algún tiempo después, piensas que lejos de haber culminado el proyecto, sólo es una etapa más dentro del camino», apunta. Este inconformismo es probablemente una de las causas que le han llevado a la cima. A la pregunta de qué trabas considera que se encuentran las mujeres a la hora de llegar a lo más alto, responde que lo primero que se le ocurre es la maternidad, «que a su vez, viene asociada a la conocida como ‘brecha de los cuidados’, nombre que se le da al hecho de que las mujeres suelen ser quienes de forma mayoritaria piden excedencias o reducciones de jornada para el cuidado de terceros». Para paliar estas dificultades, y desde EJE&CON, Torres y su equipo promueven una serie de iniciativas dedicadas a ayudar a las mujeres laboralmente: «Hemos lanzado un programa que se llama ‘Cimientos de Igualdad’, en el sector de la construcción, y otro para el sector jurídico, titulado ‘Fundamentos de Igualdad’. España cerró el 2021 escalando un puesto en igualdad entre hombres y mujeres en la lista de la UE, pasando a ocupar el sexto lugar. No obstante, todavía está a diez puntos del primer país, Suecia. Eso quiere decir que aunque hemos hecho grandes progresos en materia de igualdad, todavía queda mucho camino por recorrer en diversos sentidos», sentencia.

Nerea Torres FOTO: La Razón La Razon

Para Pilar López, vicepresidenta de Ventas, Marketing y Operaciones de Microsoft Western Europe, parte del camino que falta por recorrer es el relativo a los consejos ejecutivos. López, que ha pasado por empresas como Telefónica o Inditex antes de llegar a Microsoft, explica que en los últimos años sí ha visto más presencia femenina en los consejos de administración, pero no en el mundo ejecutivo: «Y creo que no deberíamos avanzar más en los consejos sin hacerlo en lo ejecutivo. De alguna forma, puede ser incluso contraproducente, porque tener a más mujeres en consejos puede drenar el talento femenino que necesitamos para los comités ejecutivos. Conseguida ya la presencia en los consejos, ahora hay que centrarse en los comités de dirección y en la posición de primer ejecutivo, donde los porcentajes están todavía muy por debajo de donde deberían estar», afirma a LARAZÓN. Pilar se formó en la Universidad Pontificia Comillas - ICADE, a la que considera pieza fundamental en su carrera profesional: «Yo soy de un pueblo pequeño, y me vine a Madrid a estudiar en un centro como este, que de alguna forma te inspira, porque estás rodeada de gente muy competente y ambiciosa». El siguiente paso destacable llegó cuando aterrizó en J.P. Morgan, la primera compañía para la que trabajó a principios de los noventa, cuando ya era uno de los bancos más importantes del mundo: «Ahí te das cuenta de que tu marca personal se empieza a relacionar con otras. También pude hacer un programa de formación en Nueva York, en Wall Street. Quizá no sabía que era el comienzo de algo grande, pero sí me daba cuenta de que estaba empezando a relacionarme con instituciones que tienen mucho impacto en el mundo, en la sociedad… Y también muchos recursos. Esto es fundamental».

Para Pilar, el pobre número de directivas que hay en Europa es «un auténtico drama para el mundo occidental», y afirma que «solo aspiramos a la normalidad, a un 50% hombres – 50% mujeres, o a un 60% - 40%». El sector tecnológico, el suyo, es uno de los que más acusa la falta de féminas. Según datos de la UNESCO de 2021, se calcula que solo un 35% de las mujeres estudia carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). En España, ese porcentaje es aún más bajo: «Las mujeres no están presentes en el mundo tecnológico en la proporción que deberían estarlo, y tampoco se están aprovechando de todos los puestos de trabajo que se están generando a partir de la economía digital, tanto en compañías tecnológicas como en otras. Es un drama y nos debe ocupar a todos», explica. A todos, incluidos los hombres, a los que esta directiva considera pieza fundamental: «A lo largo de mi carrera, yo he sido la primera que me he intentado poner frenos, o que he pensado que si tenía hijos no iba a poder hacer ciertas cosas. Afortunadamente, siempre he tenido a gente a mi alrededor que me ha llamado la atención y me ha ayudado a pensar de otra forma. Muchas veces han sido mujeres, pero también ha habido muchos hombres. El papel de mi marido o de algunos de mis jefes ha sido fundamental. Han sido muchos los que me han animado y no me han dejado poner límites cuando no los había», cuenta antes de añadir que, para conseguir esa normalidad de la que habla, «necesitamos a toda la sociedad, hombres y mujeres. Y también a los medios de comunicación, que cumplen una labor imprescindible en este tema». Desde la experiencia de Pilar, hay referentes femeninas, pero el problema es que no llegan a la opinión pública. «Los medios podéis hacer mucho, y lo estáis haciendo. Si quieres una lista de expertas y referentes en diversos ámbitos, la tienes. Hay muchas mujeres que pueden llenarla. En España tenemos historias femeninas realmente inspiradoras a todos los niveles, solo falta llevar eso a la opinión pública, a las madres y a las abuelas, que influyen en sus hijas y sus nietas», defiende.

Pilar López FOTO: ALBERTO ESPADA La Razon

La familia de Araceli García Cuartango se esforzó desde el principio para que Araceli, la única niña de cuatro hermanos, recibiera la misma educación que los chicos. Un trabajo que dio sus frutos, pues acabó siendo Ingeniera de Telecomunicaciones y a día de hoy cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos ejecutivos en multinacionales como Vodafone, Telefónica o International Airlines Group.

Experta en gestión de tecnología y en proyectos de transformación, el pasado mes de febrero fue nombrada CEO de Axión y Lineox, compañías de telecomunicaciones pertenecientes al fondo de inversión Asterion Industrial Partners. Según palabras de Cuartango, «por edad y experiencia profesional, este nombramiento supone un broche de oro para mi carrera». Recuerda que cuando era pequeña nunca tuvo una vocación marcada, pero que siempre se vio «trabajando y viajando». En su familia se daba por sentado que una educación completa y de calidad era imprescindible para que el día de mañana tuviera un buen puesto en el mundo laboral, y por ello «fomentaron cualquier tipo de iniciativa de aprendizaje que quisiese emprender». A la pregunta de si, en comparación a cuando empezó su andadura profesional, ha visto cada vez más presencia femenina en la dirección de las empresas, responde que sí: «Si miro atrás, veo que hoy hay mucha conciencia sobre la importancia de la diversidad de género, y que se entiende como una fuente de talento y valor en el ámbito empresarial. Se han puesto en marcha medidas que lo fomenten, gracias a las cuales estamos avanzando en la dirección correcta. Se están produciendo, además, efectos de ‘red’ y de afinidad. Así pues, el hecho de tener más mujeres en puestos de dirección, acelera y multiplica en sí mismo que cada vez haya todavía más».

Araceli García FOTO: La Razón La Razon

Tecnología, energía, bolsa y grandes comercios

Las mujeres presentadas arriba son solo tres de las muchas españolas que ocupan el más alto cargo en compañías relacionadas con la tecnología y las comunicaciones: el gigante Google, por ejemplo, también está dirigido en España por una mujer, Fuenciala Clemares, que fue elegida directora general de Google España y Portugal en 2016; Indra, otra empresa líder en el ámbito tecnológico, tiene a Cristina Ruiz Ortega como consejera delegada en España, que es además una de las únicas cinco consejeras ejecutivas del Ibex 35; Helena Herrero, por su parte, es la presidenta para la región Sur de Europa de Hewlett-Packard Company (HP). Se incorporó a la empresa estadounidense en 1982, y se convirtió en directora general y consejera delegada en 2012.

Las mujeres CEO también existen más allá de la tecnología. María Ángeles Santamaría, ingeniera industrial, llegó a Iberdrola Renovables en 2001 como directora de Explotación, y desde entonces, no ha abandonado los cargos más altos de la empresa. Entre 2015 y 2018 asumió la responsabilidad global (comercial, promoción, construcción y operaciones) de este negocio en Iberia, Europa Continental, Brasil y México; y desde febrero de 2018 es la Consejera Delegada de Iberdrola España. En el sector energético también se ubica Natalia Latorre, presidenta de Shell España S.A. EDP, la entidad líder en autoconsumo solar de la Península Ibérica, es otra entidad que tiene al mando a una mujer, a Ana Paula Marqués, portuguesa que se ha convertido en la primera fémina que ocupa este cargo en la historia de la compañía. Marqués forma parte del Consejo de Administración Ejecutivo del Grupo desde enero de 2021 y también es uno de los miembros del Consejo de Administración de EDP España.

En el ámbito de la bolsa, destaca especialmente Susana de Antonio, una de las figuras más relevantes en el sector financiero español. Su carrera ha estado siempre ligada al mundo del «private equity» y del «venture capital», y hoy es la máxima responsable de Euronext España, empresa a la que llegó en 2017 y que es el principal operador de mercados en el ámbito paneuropeo. De Antonio fue la encargada principal de expandir la compañía en el territorio ibérico, misión que sigue completando con éxito.

En el sector del comercio, se ha producido un importante acontecimiento en los últimos días, que está ligado a su vez con el empoderamiento femenino: El Corte Inglés ha anunciado que Víctor del Pozo deja su cargo como CEO, y todo apunta a que, a partir de ahora, Marta Álvarez, la mayor accionista del grupo, concentrará más responsabilidades ejecutivas desde de la presidencia del Consejo del Grupo de distribución. Un nuevo hecho que contribuirá a que las españolas sigan siendo el mejor ejemplo de liderazgo.