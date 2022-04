Un 54% de españoles pagaría más por una vivienda sostenible

Los españoles están dispuestos a rascarse el bolsillo para cuidar el medio ambiente al comprar casa. El 54% de los que están en proceso de mudarse a un inmueble en propiedad reconoce que pagaría más por una vivienda sostenible, según recoge el informe “La Sostenibilidad en la Demanda de Vivienda en España”, elaborado conjuntamente entre la inmobiliaria Solvia y la web de venta de inmuebles Fotocasa. El interés que despierta este tipo de viviendas no es, sin embargo, similar entre los que viven de alquiler. En este caso, el porcentaje de los que están dispuestos a pagar mayor renta a cambio de vivir en un inmueble sostenible cae hasta el 39%.

En el lado contrario, hasta un 8,8% de los compradores de vivienda y un 12,4% en el caso de los demandantes de alquiler no estarían dispuestos a ningún tipo de sobrecoste en el precio final por motivos de sostenibilidad. Otro 20% no pagaría más porque no entiende el concepto de vivienda sostenible.

La importancia de la sostenibilidad es una realidad y se ha convertido en un requisito para la población en todos los ámbitos, incluyendo el sector inmobiliario. Así, el 95,3% de los españoles considera importante vivir en una casa sostenible, siendo un factor principal a la hora de buscar vivienda, según apunta el informe. Entre los motivos que llevarían a los interesados en comprar vivienda a pagar más por una que sea sostenible, el 69,4% de los compradores lo haría porque lo considera una inversión y cree que reducirá sus facturas a largo plazo, el 43,1% por su preocupación medioambiental, y el 31,7% motivado por la calidad de los materiales de la vivienda.

En el ámbito del alquiler, un 63,3% de los arrendatarios lo considera una inversión para reducir sus facturas, un 44,2% responde a razones medioambientales y un 30,3% por la calidad de los materiales. “La edificación es uno de los sectores más contaminantes a nivel global, siendo responsable en la Unión Europea del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Por ello, desde Fotocasa, tenemos claro que el sector debe avanzar hacia un mayor compromiso con la sostenibilidad ambiental y que tenga en cuenta criterios como la eficiencia energética”, ha señalado la directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, María Matos.

“La sostenibilidad es un reto importante en el sector de la vivienda, que en Solvia creemos que también supone una gran oportunidad para dar respuesta a un compromiso esencial con la sociedad del presente y del futuro”, ha explicado por su parte el director de Marca y Comunicación de Solvia, Víctor González.

Aunque la mayoría de los ciudadanos encuestados estarían dispuestos a asumir un sobrecoste por adquirir una vivienda sostenible, el dinero adicional que estarían dispuestos a poner encima de la mesa no excedería en mucho su valor de venta. Pocos están dispuestos a pagar más de un 5% adicional.

Entre los compradores, los aspectos más valorados en materia de sostenibilidad son un buen sistema de aislamiento térmico (52,3%), equipos eficientes de calefacción e iluminación (45,7%) y un sistema de ventilación óptimo (44,4%).