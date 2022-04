Renault se sitúa a la cabeza de la innovación en automoción

Renault es una de las firmas pioneras en el sector de la automoción que se encuentran invirtiendo en innovación, lo que les hace situarse a la cabeza de sus competidores. “El sector de la automoción supone el 10% del PIB y el 18% del total de las exportaciones españolas. Somos un sector que en los últimos años está evolucionando más que en toda su historia a un ritmo trepidante, impulsado por las nuevas necesidades de los clientes y las normativas medioambientales. La competitividad es clave en una industria globalizada y siempre ha sido una de las características de las fábricas españolas a la que se ha contribuido históricamente desde el Centro de I+D+i de Renault, formado por más de 1.000 ingenieros y con sede en Valladolid”, explica a La Razón Vicente Milanés, responsable de Proyectos de Innovación.

Por otro lado, el contexto en el que hoy en día nos situamos hace prácticamente obligatorio a las empresas trazar una hoja de ruta para el futuro en la que la digitalización y las nuevas tecnologías sean parte del desarrollo.

Según Milanés afirma a este periódico, “Renault Group se encuentra inmersa en su plan estratégico Renaulution que se focaliza en el valor frente al volumen. La neutralidad de carbono en Europa en 2040 y en el mundo en 2050. Es uno de los objetivos del plan que se conseguirá gracias a una electrificación de la gama y a una ambiciosa política RSC”. España, polo de hibridación del grupo contribuirá a este reto preparando la llegada de Austral, el nuevo vehículo que se producirá en la Factoría de Palencia y será el primero de los cinco vehículos asignados a nuestro país dentro del último plan industrial concebido por la empresa.

Nichos de mercado

Históricamente la compañía se ha dedicado a la fabricación y venta de automóviles especialmente a particulares. De hecho, en el transcurso del tiempo, ha fortalecido por su alianza con Nissan y Mitsubishi Motors, y su experiencia en electrificación.

De hecho, Renault Group establecido en más de 130 países, comprende 5 marcas complementarias: Renault, Dacia, LADA, Alpine y Mobilize, que «ofrecen soluciones de movilidad sostenibles e innovadoras a sus clientes. Nuestra razón de Ser es ‘Nuestro espíritu innovador lleva más lejos la movilidad para acercar a las personas’ porque somos conscientes que la forma de entender la movilidad está cambiando y para dar cobertura a ese nuevo nicho de mercado el Grupo ha creado una nueva marca en 2021, llamada Mobilize, destinada a los servicios de movilidad y energía que se estima sea el 20% de la cifra de negocios del Grupo en 2030», explica a este periódico Milanés.

Precisamente, en materia de sostenibilidad, la empresa es líder en vehículo eléctrico desde hace más de diez años siendo los primeros en apostar por una movilidad sostenible, con lo que tienen la ventaja adquirida durante todos estos años de trabajo.

A día de hoy, la empresa concentra en Francia todas las actividades centradas en electrificación y en España se han convertido en el polo de hibridación del Grupo con la fabricación de vehículos, motores y cajas de velocidades híbridas.

Todo este desarrollo, no obstante, no se ha visto paralizado por la pandemia ya que como explica Milanés a La Razón, «Renault Group trabaja en el ámbito de la digitalización desde 2017, con la Factoría de Valladolid piloto a nivel mundial. El teletrabajo, que ha venido para quedarse, ha permitido adaptar los ritmos de trabajo y el uso de metodologías de trabajo AGILE todo ello nos ha facilitado la adaptación a esta nueva forma de trabajar siendo capaces de incluso mejorar nuestras capacidades de desarrollo tecnológico. Nos encontramos inmersos en la cuarta revolución industrial. A diferencia de las anteriores, no es la industria la que transforma la sociedad, si no que es la sociedad, con sus cambios de hábitos de consumo surgidos del acceso a internet y la hiperconectividad, nos obliga a cambiar a la industria. Hoy el cliente manda más que nunca y quiere un vehículo: Conectado, autónomo, respetuoso con el medioambiente y personalizado. Renault Group, que ha creado una marca dedicada a la nueva movilidad (Mobilize) está ya preparada para liderar esta nueva etapa”.