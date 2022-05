Estos son los derechos que tienen algunos trabajadores y que desconocen

Solicitar un anticipo de la nómina : De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, en caso de necesitar un anticipo del salario, el empleado tiene derecho a solicitarlo y este recibirá lo correspondiente a lo trabajado, por lo que si lo solicita el día 15, solo percibirá la mitad del salario. No obstante en el contrato se puede pactar anticipos sin límites de días no trabajados, por lo que no se establecería la norma previamente mencionada.