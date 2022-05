Amazon demandará a empresas para proteger a los consumidores de las reseñas falsas de 350.000 usuarios

La digitalización y la llegada de la pandemia han supuesto numerosos cambios en la forma en la que nos relacionamos con el entorno, los cuales se han visto reflejados en la transformación de los hábitos de consumo, en la que las plataformas online como Amazon han tomado la delantera.

No obstante, el realizar las compras online todavía a día de hoy cuenta con un handicap que no ocurre en las tiendas físicas, y es que los productos que estas plataformas venden no pueden verse antes de adquirirse.

Por tanto, en este sentido, las reseñas de productos son una de las funcionalidades más útiles para las consumidores. Por tanto, desde Amazon aseguran que es una de las razones por las que las personas “disfrutan” comprando en esta plataforma, ya que le ofrecen al cliente la “confianza” para comprarlo o no y así darle la oportunidad a emprendedores y empresarios “honestos” de diferenciar sus productos de otros similares. “Sin embargo, las reseñas solo son útiles si reflejan con precisión cuál ha sido la experiencia real de los consumidores con un producto”, asegura Amazon en un comunicado.

A comienzos de 2022, la compañía estadounidense emprendió acciones legales contra Fivestar Marketing, Matronex y AppSally, tres páginas de compra-venta de reseñas. Estas páginas eran utilizadas por casi 350.000 personas para escribir reseñas “falsas y engañosas” en la plataforma, aunque estas “ya no tienen incentivos para hacerlo” porque han cesado su actividad fraudulenta dirigida a clientes de Amazon en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.

En esta línea para conseguir una experiencia de compra “segura y de confianza”, Amazon anunció este viernes que emprenderá acciones legales contra Extreme Rebate, otra de las principales páginas de compra-venta de reseñas, ya que su objetivo es publicar “reseñas engañosas” en las tiendas de Amazon de Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá. Con estas demandas a la compañía, Amazon pretende “el cese de su actividad” y además que esta información solo se facilite a las personas que hayan contratado sus servicios.

“Esta información nos permitirá eliminar aquellas reseñas falsas que aún no hayan sido detectadas y eliminadas por los avanzados procesos y tecnología que monitorean constantemente nuestra tienda”, afirman en el comunicado.

Para evitar estas situaciones, la compañía estadounidense de comercio electrónico cuenta con más de 10.000 empleados en todo el mundo con el objetivo de proteger sus tiendas de “fraudes y abusos” como pueden ser las reseñas incendiadas o falsas. Por tanto, estas acciones se han visto traducidas en que más del 99% de los productos que se encuentran en la plataforma solo contienen reseñas auténticas.

“Combinamos el uso de avanzada tecnología de aprendizaje automático con un equipo de investigadores expertos para detectar, prevenir y eliminar dichas reseñas antes de que puedan mostrarse a los clientes”, sostiene la compañía.

Desde Amazon aseguran que se encuentran ante un “reto complejo” ante las páginas de compra-venta de reseñas, así como le sucede a muchas otras tiendas, ya que estos actores fraudulentos, han creado una industria que está basada en la “publicación sistemática” de reseñas falsas y engañosas, en las que las empresas ofrecen a cambio de incentivos tales como dinero o productos gratuitos como es el caso de Extreme Rebate.

“Nuestro equipo de investigadores, abogados y analistas rastrean a estos intermediarios, recopilan pruebas sobre su manera de operar y, una vez hecho esto, presenta demandas para lograr el cese de su actividad. Nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia de compra a nuestros clientes y, en ese sentido, la estrategia para impedir la actividad de estas páginas está funcionando”, sentencian desde Amazon.