Fernando Santiago Ollero: «Los intrusismos solo se acaban de una forma: con cultura»

En pleno centro de Madrid, apenas a diez pasos de la famosa Plaza de Callao, se encuentra la Sede del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Fernando Jesús Santiago Ollero, su presidente, recibe a LA RAZÓN en su despacho. Un lugar donde el profesional pasa días y noches. Amable, entregado y apasionado de su trabajo, el presidente del ICOGAM ha vuelto a ser elegido en el cargo, 12 años después de su primer nombramiento, y del que no parece querer despedirse en mucho tiempo: «De momento, soy lo que soy», aseguraba, orgulloso de sus logros.

El papel de los gestores administrativos en España es único e indispensable: «No existe ningún sitio en Europa ni, probablemente, en el mundo, donde un solo profesional haga todo lo que hacemos nosotros», presume Ollero. Su historia data de hace más de seis siglos, y su colaboración con los ciudadanos está indudablemente dentro de un necesario marco legal que autónomos, PYMES y cualquier profesional necesita a lo largo de su vida.

Como presidente de ICOGAM, ¿qué debe cumplir un buen gestor administrativo?

Primero, los aspectos legales: contar con la titulación requerida, superar las pruebas de acceso o el Máster en Gestión Administrativa y colegiarse. El Gestor Administrativo puede tener empleados y es conveniente que estos tengan cierto conocimiento. De hecho, acabo de estar en una presentación de un curso llamado «habilitante» y, es que, en todos los convenios que tenemos con la Administración Pública, no dejamos que el gestor opere si no pasa por ese curso habilitante. Un curso que recuerda tanto la deontología como la parte técnica. Obligamos al gestor administrativo a que venga para que lo tenga bien claro. La falta de vigilancia o el exceso de confianza no son una excusa para el mal ejercicio de una profesión.

Por lo tanto, se debe cumplir la norma legal y los procedimientos deontológicos, lo que significa hacer con honestidad la defensa de los clientes y guardar la interrelación con la Administración Pública, pero defendiendo a los clientes dentro de la norma legal. No podemos consentir que ningún profesional incurra en delito o colabore en ellos.

Este año ha vuelto a ser elegido presidente del Colegio de Gestores, ¿cuál es su secreto?

No hay más secreto que el trabajo y la dedicación. Llevo 12 años trabajando por y para mi profesión.

Desde que me incorporé al gobierno del Colegio he procurado generar cambios para mejorar nuestra situación, y eso me ha permitido conseguir el respeto de los compañeros. Y soy consciente de que todo tiene un final, porque si ahora viene alguien más joven, con más ganas, talento e inquietudes, hay que dejarle paso. Es verdad que entré en el colegio con ocho empleados y un volumen de 2 millones de facturación, y ahora tenemos 85 empleados y 45 millones de facturación, más 18 convenios con la Administración Pública. Somos profesionales de confianza en la materia fiscal, los que más Declaraciones de la Renta hacemos en España… Somos la profesión que más nóminas y seguros sociales presenta por cuenta de la PYME en España. Además, los gestores administrativos estamos certificados en protección de datos y somos autoridad de registro, por lo que podemos sacar el certificado digital en unos minutos para nuestros clientes.

Quiero pensar que algo estoy haciendo bien para que me sigan eligiendo.

¿Se podría decir que el esfuerzo mediático que están haciendo, está dando sus frutos?

Sí. Partiendo de que los gobiernos, en plural, no hacen caso a nadie, los políticos son una raza aparte que se relacionan entre ellos, hablan entre ellos y luego se dejan asesorar, en ocasiones, por funcionarios públicos, pero no por quien sabe realmente lo que ocurre: nosotros. A veces, las cosas que están en papel, en la práctica no funcionan porque no consultan con quien lo conoce y, evidentemente, eso nos lleva a donde estamos.

En los últimos años, además de los avances tecnológicos, se le ha visto más defender a los autónomos y PYMES que a los gestores administrativos, ¿a qué se debe?

Los gestores administrativos somos autónomos y llevamos a autónomos. Con lo que la defensa de autónomos y emprendedores también nos defiende a nosotros. El 99% del tejido productivo de nuestro país es de autónomos o PYMES, y nosotros somos quienes les asesoramos, les llevamos las cuentas, los impuestos… por eso nos resulta fácil saber qué necesitan. Por tanto, me parece lógico que el representante de los gestores administrativos pueda hablar de lo que está ocurriendo con sus clientes. Eso no quita que esté pisando el callo a alguien, pero mi objetivo no es ocupar el papel de las patronales. Nosotros formamos parte de algunas de estas organizaciones, por lo que no pensamos quitarles el trabajo. Somos miembros de la junta directiva de CEOE, del CEIM y formamos parte de CEPYME, por lo que tenemos el mismo derecho a hablar y no estamos quitándoles nada.

Pero permítame decirle que defendiendo a nuestros clientes y procurando nuevos convenios también estamos defendiendo a nuestros colegiados.

Es entonces la PYME quién está sufriendo más esta situación...

Si, la PYME y el autónomo son más vulnerables, por lo que están sufriendo más la situación. Y el que se moleste que no escuche. Esto es como «Sálvame», quien no quiera verlo, que lo apague y no escuche. Cuando digo que las cosas están mal, hay quien me dice que estoy haciendo un discurso apocalíptico, pero no es así, trato de hacer un análisis objetivo de la situación.

Si las cosas están mal hay que decirlo para que se tomen medidas que permitan salvaguardar el mayor número de PYMES y autónomos. Han caído más de 400.000 durante los dos años anteriores.

Desde el Colegio hemos procurado ayudar a nuestros colegiados para que tengan toda la información que se precisa en estos momentos. En los últimos meses, la cantidad de normativa, cambios, correcciones que se han producido es enorme. Por nuestra parte, internamente, hemos triplicado los cursos que se hacían con anterioridad a la pandemia, hemos pasado de realizar 8.000 comunicaciones anuales a los colegiados a más de 300.000 en un año. Aún ahora, no hay día que no se hagan, mínimo, cuatro o cinco comunicados.

Le hemos escuchado hablar de la necesidad de abolir el intrusismo laboral, ¿cuál es la solución?

Los intrusismos solo se acaban de una forma: con cultura. Y la cultura tiene que venir por parte de la Administración Pública, los ciudadanos y los profesionales, independientemente del sector. La Administración Pública tiende a que, en determinados sectores que deberían estar vigilados, haya cierta libertad. En nuestro sector, cualquiera puede poner un cartel y hace una renta, pero no todo el mundo tiene la preparación adecuada y el precio no debe ser el elemento que decida al cliente. Estoy convencido que la Administración Pública debería regular lo que se hace ante ella por cuenta del ciudadano. Hacer una declaración de la renta de una forma más barata, no significa beneficiar al ciudadano. Quizás habría que regular para que quien lo haga sea alguien que sabe y no dejarlo en manos de personas con voluntad, pero poco conocimiento. Y hay que culturizar a los profesionales, no vale tirar los precios porque «necesito llegar a fin de mes», sino que hay que hacer valer el trabajo y esfuerzo que el profesional ha tenido durante mucho tiempo de su vida formándose. No siempre lo barato es lo mejor.

Más allá del trabajo, ¿cuáles son sus hobbies?

Tengo tantos que no practico…. Tengo una gestoría propia y tres despachos abiertos que tengo que atender y presumo de hacerlo personalmente; dirijo la coordinación nacional como presidente nacional de la profesión, además del Colegio de Madrid, que es el más grande de los 22 Colegios de Gestores Administrativos. Estoy dedicándole mucho tiempo a la expansión internacional, analizando lo que se hace en otros países e intentar exportar nuestra profesión a otros lugares, porque hemos comprobado que no existe ningún otro lugar del mundo donde un solo profesional haga todo lo que hacemos nosotros. Y claro, aunque solo dedicara un día al mes en cada uno de los puestos…

¿Cómo lo consigue?

Me acuesto a las 2 o 3 de la mañana y me levanto a las 6. Tengo una suerte genética para solo dormir tres horas. Y los fines de semana me dedico a estar en la oficina para hacer lo que no puedo hacer durante el resto de la semana. Tengo la suerte (o ellos la desgracia) de que los que trabajan conmigo están disponibles a todas horas. Me gustaría dedicar el tiempo a tener hobbies, soy un fan del scalextric, pero hace años que no lo toco, y eso que tengo más de 200 coches. También, aunque no fumo, tengo la mayor colección de puros de España. Los tengo guardados, conservados y, de vez en cuando, los regalo. Me han ofrecido comprármelos, pero no vendo nada, los regalo. Esta es la vocación del Gestor Administrativo: compartir. Bueno, y me encanta, sobre todo, poder disfrutar de los amigos y de la familia, aunque no lo hago porque mis hijos están estudiando en el extranjero y no me demandan demasiado tiempo ahora. Por lo que el único hobby que tengo en estos momentos es trabajar.

¿A qué aspira?

A colaborar desde mis funciones actuales a mejorar nuestra sociedad, sobre todo en el plano económico. No tengo pretensiones políticas, pues, no podría hacer todo esto. Si el gobierno, independientemente del partido, lo hace mal, le critico. Durante la pandemia, todo lo que he creído que había que criticar lo he criticado, no importa si era el Gobierno de la Nación o de las Comunidades Autónomas, y si el gobierno lo hace bien, le felicito. Le dimos un premio a la Secretaría de Estado de Administración Digital por el kit digital, porque es de lo mejor que ha hecho el Gobierno de la Nación en el tema de Fondos Europeos. Es una lucecita en la oscuridad. El viernes 20 de mayo, la Comunidad de Madrid, la Di- rección General de Autónomos Emprendedores, con Alberto González al frente y Carme Artigas, la Secretaría del Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, recibieron este premio delante de 2.000 personas, y estuvieron presentes casi todos los colegiados del ICOGAM.

¿Le veremos mucho más como presidente del ICOGAM o le llaman otras posibilidades?

De momento, soy lo que soy. Si estás en una cosa hay que cumplirla hasta el final. ¿Qué soy hoy? El presidente de los gestores de España, el presidente de los gestores de Madrid y el representante de los gestores en determinados colectivos y organizaciones. Y no pienso en otra cosa, el día que piense en otra cosa, dejaré de ser lo que soy y me dedicaré a ello.