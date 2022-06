Los silver: una generación de 325.000 millones de euros

«Los algoritmos detectan qué edad tienes y te descartan»

«Los algoritmos detectan qué edad tienes y si superas los 50, el currículum se desecha». Lo explica Jesús Martín que a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en Recursos Humanos y sabe de lo que está hablando. «La edad es un hándicap mal entendido, pero formar parte de la generación silver es algo fantástico porque uno cuenta con mucha trayectoria profesional y un gran corpus de formación. Sin embargo, las empresas no lo ven así, te discriminan porque piensan que pedimos mucho dinero» argumenta. Jesús perdió su empleo en 2008 en un ERE. Ahora se dedica al asesoramiento directivo.

El edadismo es una lacra que se agrava en España. «Es un error que las empresas desplacen del mercado laboral a los sénior. En un entorno en el que hablamos de sostenibilidad, de ser socialmente responsables, es importante integrar en las compañías a todas las personas que forman parte de nuestra sociedad», señala Antonio Mera, responsable del proyecto Generación Savia de la Fundación Endesa. Un proyecto que nació hace cuatro años con la vocación de poner en valor el talento de los mayores de 50 años que por diferentes circunstancias han perdido el empleo.

«Nuestro propósito es iluminar su talento y acompañarles mediante formación, mediante networking y diferentes iniciativas para mejorar su empleabilidad», explica Mera. Entre los silver que entraron en contacto con la Fundación Savia está Isabel Parra. Se quedó sin trabajo con 47 años. «En las entrevistas me han llegado a decir que como la gente mayor no nos íbamos a colocar,tenía que conformarme con un sueldo de 18.000 euros. Se aprovechan de esto, de la creencia de pensar que ya nunca más vamos a encontrar trabajo», lamenta. Isabel sigue en búsqueda de empleo y mientras tanto colabora con dos asociaciones, Osaju y con el bufette de abogados Civismo y Democracia.

Patricia Vidal también forma parte de la generación silver, y está en paro desde que su última aventura profesional, un ecommerce de ropa deportiva no funcionó por culpa de la pandemia. «He hecho un curso de formación en salesforce, pero las empresas piden al menos un año de experiencia y yo no la tengo. Tampoco puedo hacer prácticas, porque a los 50 no te quieren como becario». Mar Castro, también perdió su empleo en un ERE. «Tenía más de 40 años y creí que estaba en lo mejor de mi carrera profesional, pensé que no iba a tener ningún problema en recolocarme, pero no conseguí ninguna entrevista y mandé miles de currículums». Ahora trabaja en Remax Distrito en el departamento de Recursos Humanos.

Jesús García también ha sido víctima del edadismo. Tuvo que cerrar su negocio en 2015, tenía 52 años. «Mandé currículums a lo bestia, no tuve ni una sola entrevista. Pasé por una crisis existencial, de autoestima, estuve a las puertas de la depresión... estoy seguro que fue la edad, los 45 años son ya una barrera...». Se ha hecho emprendedor y en esto momentos es consultor de marketing digital.