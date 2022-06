CSIF y Jusapol toman las calles de toda España para exigir mejores salarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Jusapol, plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil, han celebrado este miércoles concentraciones en toda España para que el Gobierno inicie “de inmediato” las negociaciones para la subida salarial de los empleados públicos a fin de protegerse ante la escalada de la inflación. Asimismo, han reclamado al Gobierno que incluya a los funcionarios en el decreto anticrisis que aprobará el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario y que servirá para prorrogar otros tres meses algunas de las medidas vigentes hasta el 30 de junio, como la bonificación al combustible, e incluir otras nuevas, como la rebaja del IVA de la electricidad del 10% al 5% anunciada este miércoles.

La movilización principal de CSIF y Jusapol ha tenido lugar frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, donde los asistentes han lanzado consignas como ‘Ministra Montero, abre el monedero’ o ‘Sube los salarios, comemos a diario’. En el resto de España se han realizado concentraciones similares ante las delegaciones de Gobierno.

Es la segunda vez que CSIF y Jusapol salen a la calle en menos de un mes para pedir al Ejecutivo que abra la negociación para compensar a los funcionarios de los efectos de la inflación. Según denuncian, los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15% desde 2010, cuando se les rebajó el sueldo. Las concentraciones de este miércoles se han celebrado justo un día antes de la celebración del Día de Naciones Unidas para la Administración Pública.

CSIF ha enviado una carta al Ministerio de Hacienda y Función Pública emplazándole a convocar “de manera inmediata” la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. En la carta, el sindicato que preside Miguel Borra pide al Gobierno que pase “de las palabras a los hechos” y “no rehuya” la negociación colectiva y el cumplimiento de sus compromisos. Así, CSIF ha instado al Gobierno a aprovechar la tramitación de los PGE para demostrar “el mismo nivel de compromiso y de entrega que los empleados públicos han tenido en los últimos años”.

Junto a la subida de los salarios, CSIF también reivindica la supresión de la tasa de reposición; la estabilización de plazas; mejoras en las condiciones de jubilación; la corrección de desigualdades retributivas entre administraciones; la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio, y la mejora en la atención sanitaria de las mutuas de funcionarios. En el caso de que el Gobierno no reaccione, el sindicato ha advertido de que las movilizaciones subirán de intensidad en septiembre si el conjunto de empleados públicos no recuperan su poder adquisitivo y Hacienda no atiende sus peticiones.