Acciona pide reforzar de forma “radical” las renovables y no aplicarlas el nuevo recargo fiscal a las eléctricas

“El modelo energético actual no es viable”. Esa es la contundente conclusión que ha expuesto hoy el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, para resumir la situación que atraviesa el sector. Durante su intervención en la junta de accionistas de la compañía, Entrecanales ha asegurado que la invasión de Ucrania ha puesto de manifiesto que “la dependencia de los combustibles fósiles tiene consecuencias terribles, no sólo desde el punto de vista de su contribución al calentamiento global, sino también en cuanto a las limitaciones que suponen a la soberanía política y económica europea y de gran parte del resto del mundo”.

El empresario ha asegurado que si Europa hubiese acelerado su transición energética, reduciendo su dependencia de los fósiles, “no habríamos visto los precios de la energía que hemos sufrido en los últimos meses, no seríamos rehenes de las autocracias energéticas – de las que es malo depender en cualquier circunstancia, pero dramático si además tienes un conflicto bélico – y no estaríamos, como estamos, batiendo récord de emisiones un año detrás de otro”. “Sencillamente -ha concluido por todo ello- nuestro modelo energético actual no es viable”.

En opinión del presidente de Acciona, para revertir esta situación “hay que reforzar de forma absolutamente radical la generación renovable, hay que apoyar sin fisuras el almacenamiento, hay que promover nuevas tecnologías – aunque al principio, no sean las más competitivas como tampoco lo eran la eólica y la fotovoltaica hace veinte años – y hay que fomentar la eficiencia energética. Para todo ello, es imprescindible atraer la inversión privada, nacional e internacional, porque sin ella, esta transformación no será posible”, ha añadido.

Estabilidad e impuestos

Entrecanales ha destacado que, para contribuir a esta transformación, las empresas deben orientar su estrategia hacia la sostenibilidad regenerativa. “Necesitamos, no ya ser sostenibles en nuestros hábitos de funcionamiento y en nuestro día a día, no, eso ya no es suficiente. Necesitamos ser regenerativos. Ya no vale con no tener un impacto negativo, o simplemente con la neutralidad, ahora es necesario el impacto positivo. Y en la empresa, la regeneración, pasa necesariamente por la inversión”, ha destacado. “Señoras y Señores accionistas, hay que invertir cientos de miles de millones en regenerar nuestro sistema social, medioambiental y económico. Hay que cambiar hábitos, hay que investigar en nuevas soluciones productivas, hay que sustituir infraestructuras obsoletas y dotar de ellas a miles de millones de ciudadanos que no disponen ni de las más básicas. En definitiva, el esfuerzo inversor al que nos enfrentamos es inmenso”, según ha advertido.

Para lograr todo ello, Entrecanales considera que es imprescindible la colaboración con las autoridades. En este sentido, ha advertido de que “la volatilidad regulatoria y la aplicación de gravámenes fiscales extraordinarios, a las energías renovables de primera generación

-precisamente a las pioneras – además, de manera indiscriminada respecto de las energías convencionales, solo contribuye a elevar la inseguridad jurídica y a desincentivar la inversión”. Si se pretende que el sector privado invierta cientos de miles de millones para migrar de un modelo energético como el actual, “es imprescindible cuidar la estabilidad regulatoria, evitar mensajes fiscales desincentivadores, no culpar a las empresas renovables de problemas que precisamente contribuimos a mitigar, y fomentar la cordialidad frente a la confrontación”, ha remachado.

En un encuentro tras la junta con los medios, Entrecanales ha manifestado que considera “justo” que las renovables queden exentas del recargo fiscal a las eléctricas anunciado por el Gobierno para el año próximo. Se trata, ha dicho, de energías con un retorno mínimo de entre el 3% y 4%. Y si lo que se quiere es “mandar un mensaje incentivador de cambio de modelo energético e inversión en las renovables a gran escala”, sería preciso no aplicarles este recargo.

El presidente de Acciona ha insistido en que para el llevar a buen término el cambio de modelo energético será necesario invertir mucho dinero. Y, en este sentido, ha explicado que la estabilidad regulatoria y el retorno que puedan obtener son los parámetros que manejan los fondos para gastar su capital. Y, en este sentido, ha advertido de que a los inversores les es indiferente hacerlo en uno u otro país porque “no tienen aprecio” por ninguno.