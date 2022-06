Esto es todo lo que debe saber de las nuevas medidas anticrisis

No es nada nuevo que la economía del país no se encuentra en su mejor momento, la cuál ha dado síntomas de estancamiento desde el verano del año pasado. En este sentido, han sido muchos los factores que han contribuido a esta situación como los precios disparados un 8,7% en lo que va de año, la cesta de la compra encarecida cinco veces más que el IPC de mayo y una guerra entre Rusia y Ucrania que ha puesto la guinda a esta problemática. Por tanto, desde el Gobierno han aprobado una batería de ayudas para afrontar la crisis provocada por este guerra, las cuáles tendrán un coste de 9.100 millones de euros y se mantendrán hasta el 31 de diciembre. Entre las medidas destacan la ayuda directa de 200 euros para trabajadores con bajos ingresos, una rebaja del IVA de la luz al 5%, el aumento del 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas y una reducción del 50% en el precio del abono transporte.

Asimismo, el texto oficial no solo implementa nuevas ayudas, sino que también prórroga algunas de las medidas adoptadas para al recuperación económica y social de la isla de La Palma y de la zona de Cumbre Vieja tras las situaciones sociales adversas que tuvieron que vivir.

Rebaja del bono transporte

En lo que respecta a esta medida, desde el próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, los abonos y otros títulos multiviaje de transportes de gestión estatal, como los de Renfe o las líneas de autobuses con concesiones estatales tendrán un descuento del 50%.

En cambio, la movilidad que depende de las comunidades autónomas y entidades locales como los servicios de metro y autobús, el Gobierno concederá una reducción del 30%; porcentaje que podría aumentar hasta el 50% en el caso de que lo mejorasen con recursos propios. En este sentido, las autonomías serán las que decidan si ponen en marcha o no esta medida o no, ya que desde el BOE expone que la aplicación de esta medida será “voluntaria”.

Ambos recogen la disminución de tarifas en los billetes multiviaje en servicios correspondientes a Obligaciones de Servicio Público prestados por Renfe y en las concesiones de transporte regular de viajeros por autobús. No obstante, quedarán excluidos los billetes de ida y vuelta y multimodales. Estas dos medidas están dotadas con un crédito extraordinario de 16 millones de euros y de 5 millones de euros, respectivamente, según indica el texto.

Bombona de butano a 19,55 euros

Otra de las medidas aprobadas es la congelación del precio de la bombona de butano, ya que este se mantendrá en los 19,55 euros hasta final de año, frenado la subida histórica experimentada en los últimos meses. No obstante, las subidas no asumidas por esta medida se pagarán más tarde, una vez se regule el precio de la bombona.

Descuento 20 céntimos por litro de carburante

Otra de las medidas que se mantiene es el descuento de 20 céntimos por litro de los combustibles. Sin embargo, entre las novedades que recoge el BOE están la supervisión de la CNMC y la exclusión de los barcos privados de recreo de esta rebaja, según Civio.

Cheque de 200 euros

Este cheque de 200 euros aprobado el pasado sábado por el Gobierno en el Consejo de Ministros está destinado tanto a autónomos como a trabajadores por cuenta ajena y desempleados inscritos en las oficinas del servicio de empleo.

Para poder recibir esta ayuda, tendrá que ser una persona que resida en hogares cuya renta fue inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros.

Este cheque podrá solicitarse desde julio hasta el 30 de septiembre, a excepción de quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital o bien reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, dado que para estos colectivos el paquete contempla otras medidas concretas.

Bajada del IVA de la luz

Asimismo, otra de las medidas incluida en el decreto “anti-crisis” es una rebaja del IVA de la luz del 10% al 5%, la cuál se aplicará a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios.

Se mantendrá en ese 5% hasta fin de año, siempre y cuando el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 euros por megavatio/hora. Por tanto, si baja de esta cantidad, la bajada dejará de aplicarse en general, aunque esta medida se mantendrá para aquellos usuarios vulnerables severos y en riesgo de exclusión.

Sumado a esto, se incluye en este decreto-ley una prórroga de la medida consistente en la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.