Récord histórico: el precio de la bombona de butano un 40% más caro que hace un año

La energía ha puesto en la cuerda floja la situación económica del país, haciendo que el territorio se haya tenido que enfrentar a un récord tras otro, elevando el coste de esta pieza clave para el desarrollo de la humanidad a niveles inimaginables. La electricidad fue la primera en coger el relevo, haciendo que la factura de la luz alcanzase su máximo histórico el pasado 8 de marzo con un coste medio del “pool” de 544,98 euros megavatio hora (MWh). A este bien le siguieron los carburantes, los cuales tras el conflicto de Ucrania, han provocado que los precios del diésel y la gasolina no hayan parado de ascender en las estaciones de servicio, situando en dos euros el litro del gasóleo en cientos de gasolineras. No obstante, el coste elevado de la energía no se ha quedado ahí, sino que la bombona de butano incrementará su coste 92 céntimos este martes, un 4,9% más, alcanzando su tercer máximo histórico consecutivo, en el que la bombona de 12,5 kilogramos pasará a costar 19,55 euros.

En este sentido, el precio de gas butano lleva meses disparado, rompiendo un récord histórico tras otro, por lo que con esta tercera revisión del 2022, se han dejado atrás los 18,63 euros que se registraron el pasado mes de marzo y el anterior récord alcanzado en enero, con un coste histórico de 17,75 euros.

No obstante, en el caso de no existir el limite de variación superior del 5% del precio sin impuestos dictada por la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, el coste de la botella se habría incrementado un 8,19%.

Pese a que esta ayuda ha ido destinado sobre todo a los hogares más pobres que hacen uso de esta energía, el encarecimiento de la misma, ha puesto a los consumidores vulnerables en una situación crítica para poder calentar sus hogares. Esto se debe a que la bombona del butano, cuesta un 40% más que hace un año, es decir, una subida interanual de 5,59 euros, tal y como ha asegurado las asociación de consumidores Facua en un comunicado. En este sentido, en noviembre de 2021 se fijó en 16,92 euros; en septiembre, en 16,13 euros; en julio, en 15,37 euros; y en marzo de ese mismo año, en 13,96 euros.

Por tanto, en este contexto, en los últimos quince años, el precio más bajo del butano se ha registrado en abril de 2005 cuando este se situaba en los 9,38 euros, por lo que desde Facua reclaman a Gobierno, que se modifiquen “los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que aseguren la protección de los intereses económicos de los consumidores”.

Gas licuado del petróleo

El precio del gas licuado del petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural. Su precio se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, el coste de los fletes y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Actualmente se consumen 68 millones de envases de GLP de distintas capacidades, de los cuales 53 millones se encuentran sujetos al precio máximo regulado (el 78%). El uso de este combustible está en retroceso y desde 2009 a 2018 el consumo total de GLP envasado ha descendido un 20%.