Rusia reanudará el jueves el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream

Rusia reanudará el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 a partir del jueves después de haber completado las tareas de mantenimiento de la tubería que tenía programadas, según han confirmado a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto. Esta infraestructura, que provee a la Unión Europea de más de dos tercios del gas que consume, fue detenida para sus tareas anuales de mantenimiento al pasado 11 de julio.

La Comisión Europea no tenía demasiada fe en que Rusia volviera a abrir el grifo del Nord Stream 1. El comisario europeo Johannes Hahn había asegurado esta misma mañana que no esperaban que volviera a funcionar tras las tareas de mantenimiento. Sin embargo, las fuentes consultadas por Reuters, que han accedido a hablar de forma anónima dado lo sensible del asunto, han asegurado que Nord Stream volverá a operar el jueves. Eso sí, seguirá como hasta ahora operando por debajo de su capacidad diaria de 160 millones de metros cúbicos.

El gigante estatal energético ruso Gazprom, que no ha querido contestar a las preguntas de Reuters, redujo el suministro a través de esta infraestructura un 40% el pasado mes arguyendo que no podía operar a pleno rendimiento debido al retraso en la recepción de una turbina averiada que Siemens Energy había enviado a sus instalaciones de Canadá, el único centro donde podía ser reparada. “Ellos [Gazprom] volverá a operar con los niveles previos al 11 de julio”, ha asegurado una de las fuentes consultadas.

El periódico “The Kommersant” aseguró ayer, citando fuentes conocedoras del asunto, que Canadá había enviado la turbina a Alemania en avión el pasado 17 de julio tras completar su reparación. No obstante, una de las fuentes aseguró que lo más probable era que no pudiese ser reinstalada para el 21 de julio.