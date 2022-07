El portugués BPI, controlado por CaixaBank, ganó hasta junio 201 millones

El banco portugués BPI obtuvo unos beneficios de 201 millones de euros en el primer semestre de 2022, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior, potenciado por el BFA de Angola y el rendimiento nacional. El banco señala que la actividad en Portugal contribuyó con 85 millones de euros, “lo que corresponde a un aumento del 17% ante el semestre homólogo de 2021 excluyendo extraordinarios”, según un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal este viernes.

Además, las participaciones en el BFA (Angola) y BCI (Mozambique) contribuyeron con 100 millones de euros y 17 millones, respectivamente, para el resultado consolidado del semestre, añadió.

El presidente ejecutivo del BPI, João Pedro Oliveira e Costa, afirmó en conferencia de prensa que “los resultados de la banca pueden parecer expresivos, pero en términos relativos no lo son”, ya que la rentabilidad del capital no cubre el coste, según recogió el medio luso ECO. El directivo hacía referencia a la introducción del nuevo impuesto extraordinario en la banca española, que no espera que sea replicado en Portugal.

El margen financiero -diferencia entre los intereses cobrados en créditos y los pagados de los depósitos- aumentó un 3%, hasta los 234 millones de euros, “soportado por el crecimiento del volumen de crédito”, mientras que las comisiones aumentaron un 11%, hasta los 145 millones.

Los depósitos de clientes se incrementaron un 9%, hasta superar los 29.955 millones, mientras que el crédito registró una subida del 8%, a 28.700 millones.

El producto bancario -equivalente a los ingresos de la entidad- se situó en 393 millones de euros, un 6 % más que en 2021. En cuanto a la solvencia del banco, el “Common Equity Tier 1″ se situó en el 13,6% y el ratio de crédito dudoso cayó al 1,6%. Al cierre del semestre, el BPI cuenta con una plantilla de 4.461 trabajadores, 17 menos que hace un año.

Caixabank se hizo con el control del BPI en febrero de 2017 a través de una opa, que dejó el 84,5% del capital en sus manos. Desde entonces fue comprando el restante capital de la entidad lusa hasta hacerse en diciembre de 2018 con el 100% de las acciones del Banco BPI.

La actividad en Portugal del BPI contribuye con 124 millones de euros para los resultados globales del grupo. CaixaBank ha obtenido en el primer semestre un beneficio neto de 1.573 millones de euros, cifra que supone un 62,4 % menos que en el mismo período del año pasado.