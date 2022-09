El G7 acuerda limitar el precio del petróleo ruso para reducir los ingresos de Moscú

El Grupo de los Siete, el llamado G7 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón) ha llegado a un acuerdo para instaurar una limitación de precios al petróleo ruso y otros productos derivados, según el comunicado publicado por el club de países al término de la reunión de ministros de Finanzas que ha tenido lugar este viernes.

La limitación de precios se realizará de forma efectiva mediante una prohibición generalizada de prestar servicios que permitan el transporte marítimo de estos productos de origen ruso. Únicamente se permitirá proveer servicios de transporte si el petróleo y los derivados se compran a un precio igual o menor al fijado por la coalición.

En su comunicado, los ministros de Finanzas de las naciones del G7 no han detallado el precio límite. Únicamente han señalado que la cifra se decidirá con arreglo a un abanico de detalles técnicos. “El límite de precios se comunicará públicamente de una forma clara y transparente”, ha indicado el G7. Además, estos precios se revisarán en caso de ser necesario.

El club de países asegura que esta medida está “específicamente diseñada” para reducir los ingresos de Rusia y su capacidad de financiar la guerra, al tiempo que limita el impacto en los precios globales de energía. No obstante, el vice primer ministro de Rusia, Alexander Novak, ya avisó el jueves de que Rusia no exportaría petróleo a ningún país que se adhiera a esta limitación de precios.

El G7 ha invitado a todos los países que quieran a aportar comentarios e ideas sobre el diseño y la implementación del límite de precios. “Buscamos establecer una amplia coalición para maximizar su efectividad e instamos a todos los países que todavía busquen importar petróleo ruso a que se comprometan a hacerlo a precios iguales o inferiores al del límite”, recoge el comunicado del G7. Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, entre marzo y julio Rusia ingresó 85.000 millones de euros de sus exportaciones de petróleo y gas solo a la Unión Europea, casi el doble que en años anteriores.

Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de OBS Business School y experto en energía, señala que “una medida impositiva de precio máximo sólo será efectiva si todos los actores están de acuerdo o, al menos lo acatan, pero este no parece ser el caso. China e India no parecen estar por la labor, y pueden seguir comprando el petróleo ruso beneficiándose de mejores precios o incluso revenderlo con un mayor margen. Rusia además no se va a quedar de brazos cruzados y jugará con los suministros para intentar dañar la imagen de unidad del G7 de manera que cualquier desacuerdo interno será visto como un triunfo en Moscú. Dado que la UE está decidida a no comprar más petróleo ruso a partir de 2023, veremos estos meses finales qué impacto tiene en los mercados de la energía”.