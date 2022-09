¿Puedo vender mi piso si tengo deudas en la comunidad?

Las deudas en las comunidades de propietarios es uno de los problemas más frecuentes a los que se tienen que enfrentar los dueños de los inmuebles. La inflación disparada, la subida de tipos de interés e incluso el encarecimiento de los créditos hipotecarios ha provocado que el poder adquisitivo de muchas personas se haya visto mermado, haciendo que inevitablemente el impago de los gastos de la comunidad se haya incrementado en los últimos años.

Tal es la problemática, que son muchas las personas que mudan a viviendas con deudas en la comunidad sin saberlo, ya que los propietarios venden sus inmuebles pese a tener pagos pendientes. ¿Es legal vender una vivienda con deudas? ¿Se deben pagar los gastos de la comunidad? Desde el portal inmobiliario Fotocasa responden a estas preguntas para despejar las posibles dudas al respecto.

Algunos propietarios ocultan las deudas pendientes como los gastos de la comunidad o suministros para poder vender su vivienda ya que en algunas ocasiones no pueden hacer frente a los impagos que tienen pendientes. Pese a ello, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal, todos los propietarios de los inmuebles están obligados a abonar los gastos comunitarios en los periodos establecidos.

No obstante, no todos los gastos comunitarios son obligatorios, sino que estos se pueden diferenciar entre los ordinarios y los extraordinarios. Estos primeros deberán abonarse ya que sirven para el mantenimiento del edificio y las zonas comunes; mientras que los últimos solo serán obligatorios en el caso de que sean para mejorar la accesibilidad o seguridad del edificio, por lo que si solo es para mejorar la apariencia de la construcción, los vecinos podrán negarse a pagar los gastos extraordinarios.

¿Es legal vender una propiedad con deudas?

Tal y como se ha mencionado previamente, la Ley de Propiedad Horizontal establece que todos los propietarios tienen que pagar los gastos de la comunidad correspondientes en los periodos establecidos, por lo que no es legal vender una propiedad con deudas.

Asimismo, en el momento de firmar un contrato de compraventa, será necesario que se disponga de un documento firmado por el administrador de fincas, el presidente y el secretario de la comunidad en el que el antiguo propietario demuestre que está mal corriente de pago en la comunidad.

En el caso de que existan deuda pendientes, el presidente de la comunidad deberá dar a conocer al futuro propietario el importe que queda por pagar. En estos casos, lo más habitual es que ambas partes, la vendedora y la compradora, lleguen a un acuerdo como que el vendedor se haga cargo de las deudas pendientes durante un tiempo o incluso rebajar el precio de venta de la vivienda si es el nuevo propietario el que se hace cargo de las deudas pendientes.

Si el vendedor no paga sus deudas con la comunidad, estas pasarán directamente a ser responsabilidad del nuevo propietario, ya que la adquisición de la vivienda viene con los pagos pendientes. Según la Ley de Propiedad Horizontal, esta persona deberá pagar los gastos de la comunidad de los últimos tres años antes de la compra mas los del año en curso. Por tanto, para que esto no suceda, es recomendable que se solicite al vendedor que contrate un seguro de impago para que no surja ninguna sorpresa de última hora.