Heredar de tíos a sobrinos: esto es todo lo que debe saber

Grupo 1 : Descendientes directos o adoptados con edad inferior a 21 años. Los herederos de este grupo realizarán un pago simbólico en las siguientes autonomías: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. En La Rioja, el pago simbólico se realizará si no se superan los 400.000 euros y en Aragón si no se superan los 500.000. Asimismo habrá bonificación del 20% al 90% en Cataluña, del 75% en la Comunidad Valenciana y del 99% en Castilla y León.

Grupo 2 : Descendientes directos o adoptados con edad superior a 21 años, ascendientes, adoptantes o cónyuges. Los herederos de este grupo tendrán tributación mínima en Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, País Vasco y Navarra. En otras habrá un límite como en Castilla y León, si no se superan los 400.000 euros; La Rioja si no se alcanzan los 500.000 euros; Asturias, si no se llega a los 300.000 euros y Galicia, si no se rebasa el millón.