Escrivá quiere subir el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años y elegir los mejores 28

El Gobierno ha planteado este lunes a sindicatos y patronal una extensión progresiva del periodo de cómputo de la pensión para calcular la pensión de los actuales 25 años hasta los 30, pudiendo elegir los mejores 28 años, descartando así los dos peores años, según han informado fuentes de la cartera de José Luis Escrivá.

Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el cambio “se realizaría de manera progresiva” e iría acompañado de una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género.

Asimismo, se propone un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

En lo que respecta a la base máxima de las pensiones, el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales la posibilidad de que se vincule su evolución al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, además de un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Esto irá acompañado de un incremento de la pensión máxima, según las mismas fuentes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año los dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativos a la “Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación” y “Adecuación de la base máxima de cotización del sistema”.

La Seguridad Social recuerda que este planteamiento es “un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social”.

No obstante, fuentes de CEOE aunque valoran una propuesta “en firme”, consideran que “de entrada” no creen posible que pueda “dar lugar a acuerdo”, aseguran desde Servimedia. Asimismo, reprocharon que “llega tan tarde que no se entiende bien el papel de los agentes sociales si se quiere aprobar en los plazos previstos y sin que haya un acuerdo político”.

CCOO ve la propuesta del ministerio insuficiente

Por su parte, CCOO considera que este es un marco “útil” para abordar la segunda fase de la reforma de pensiones, aunque las medidas planteadas por el momento continúan siendo “claramente insuficientes”, siendo necesario que sean “más intensas” para el incremento de ingresos contributivos.

En este contexto, CCOO “lamenta la tardanza” con la que el Ministerio ha iniciado los trabajos de la mesa de diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales, reclamando así la “máxima prioridad” para concretar sus trabajos.

Pese a ello, consideran que es una propuesta “positiva” que atiende a la reivindicación sindical de garantía de revalorización de bases máximas y todas las pensiones. De esta forma, se incorporará a la Ley General de Seguridad Social con carácter normativo que las bases máximas de cotización y todas las pensiones, incluidas mínimas y máximas, se revalorizarán cada año, al menos, con el IPC real promedio de los 12 meses precedentes.

“Esta propuesta significa evitar, por fin, que la actuación discrecional cada año por el gobierno de turno en los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo sobre bases máximas de cotización, lleve, como ha ocurrido en el pasado, que los salarios más altos pueden disminuir su cotización en términos reales por crecer por debajo de los precios y salarios”, explican desde este sindicato.

Por tanto, pese a la “satisfacción” por haber logrado la inclusión de esta propuesta, el sindicato exige medidas “más intensas” para el incremento de ingresos contributivos.

Entre las reclamaciones del sindicato, también se encuentra la necesidad de incrementar la intensidad de las medidas relacionadas con la mejora de ingresos. Sobre este punto, CCOO precisa que la base máxima de cotización en España estará en los 4.495,50 euros al mes y los 53.946 euros anuales desde el 1 de enero de 2023, con cerca de 1,1 millones de trabajadores que tienen salarios superiores a esa cifra. Estos concentran unos 30.000 millones de euros de salarios cada año que, si cotizasen en su totalidad, generarían ingresos por cotizaciones del entorno de los 7.000 y 8.000 millones de euros anuales.

Del mismo modo, CCOO apunta que esa medida exige revisar la cuantía de la pensión máxima para garantizar el mantenimiento del principio de contributividad.

Respecto a la brecha de género en las pensiones, el sindicato aboga por incluir más medidas para su reducción y por mejorar las prestaciones vinculadas a la reducción del impacto de la brecha de género, como el complemento por brecha de género los periodos reconocidos como cotizados en situaciones de excedencia o la reducción de jornada.

En cuanto a la jubilación parcial, CCOO cree que debe revisarse esa modalidad para todos los colectivos profesionales.

Aunque esta mesa se centraba en la segunda parte de la reforma, en la reunión de este lunes se ha recordado la necesidad de concretar los desarrollos normativos pendientes de la primera fase, como el caso de la cotización de becarios y la modificación del artículo 248 de la Ley General de la Seguridad Social para resolver las incidencias de las prestaciones de incapacidad temporal en fijos-discontinuos en el sector agrario y el registro de parejas de hecho para acceder a la pensión de viudedad.