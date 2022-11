¿Cuántos pensionistas cobran casi 3.000 euros al mes?

Ayer, martes 29 de noviembre, se confirmó que el incremento de las pensiones contributivas para el año que viene será del 8,5%, tras publicarse el dato adelantado de inflación de noviembre (6,8%), que permite calcular el IPC interanual promedio de 12 meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor) del que depende la revalorización de las pensiones. Esta subida elevará la pensión máxima por encima de los 3.000 euros mensuales, una cuantía nunca antes vista y que podría seguir subiendo en los próximos años por encima de la inflación tras la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de destopar la pensión máxima.

El tipo de pensión, los años y las cantidades cotizadas, la edad de acceso a la prestación y el año en que se solicita son factores que influyen considerablemente en la cuantía de la pensión que se cobra. No obstante, aunque puede haber grandes variaciones entre beneficiarios, existen unos límites mínimos y máximos. De entre todas las pensiones mínimas, la más baja que se puede cobrar en 2022 es la de orfandad y la de en favor de familiares (220,70 euros por beneficiario). Los pensionistas de jubilación, por su parte, no pueden cobrar en 2022 menos de 638 euros al mes (8.934,80 euros al año), que es la cuantía que perciben los jubilados con menos de 65 años y cónyuge no a cargo. En cambio, el límite máximo es común a todas las pensiones (con algunas excepciones): 2.819,19 euros mensuales en 14 pagas (39.468,66 euros anuales). En 2023, con la subida del 8,5%, la pensión máxima subirá en 239,63 euros, hasta los 3.058,82 euros (42.823,49 euros al año).

¿Cuándo se puede cobrar por encima de la pensión máxima?

Hay dos supuestos en los que se puede cobrar por encima de 2.819,19 euros: si se ha trabajado más allá de la edad ordinaria de jubilación, ya que se cobra un complemento económico, y si se tiene derecho al complemento por maternidad.

¿Cuántas personas cobran la pensión máxima o más?

Actualmente, hay 77.269 personas en España que cobran más de 2.819,20 euros, de las cuales 68.030 son pensionistas de jubilación, según las estadísticas de pensiones de la Seguridad Social. Teniendo en cuenta que en noviembre de este año se han abonado 9.975.234 pensiones contributivas, las pensiones que sobrepasan el límite máximo representan el 0,77% de las prestaciones abonadas este mes. Sin embargo, los pensionistas que cobran entre 2.819,17 euros y 2.819,19 euros ascienden a 306.279.

Destopar las pensiones máximas

En 2022 la pensión máxima en España es de 2.819,19 euros y prácticamente nadie puede cobrar una pensión más alta aunque quiera cotizar más, porque la base máxima de cotización está topada en 4.140 euros al mes este año. El incremento de la pensión máxima en 2023 se debe solo al mecanismo de revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación, recogido en la primera parte de la reforma de la pensiones, que entró en vigor en 2022. Sin embargo, en la propuesta de la segunda parte de la reforma de las pensiones, entregada esta semana a los agentes sociales, Escrivá, se abre a destopar las bases máximas de cotización, que afectan a las pensiones más elevadas.

Así, el ministro ha propuesto la posibilidad de vincular su evolución al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, además de un incremento adicional anual de 0,115 puntos porcentuales entre 2025 y 2050 que “se aplicará igualmente en los ejercicios de IPC negativo”. A partir del año 2050, fecha máxima del alcance de esta reforma, tendría que volver a negociarse “para determinar el importe de la pensión máxima inicial se aplicará cada año un incremento adicional, que se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%”. Con ello, Escrivá confirma su intención de plantear abiertamente el destope gradual de la pensión máxima.