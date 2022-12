10 consejos para ahorrar energía esta Navidad

La cuenta atrás para que llegue una de las épocas más mágicas del año para millones de ciudadanos ya ha comenzado. Así, el próximo 25 de diciembre será cuando finalmente la Navidad aterrice en los hogares españoles, momento del año en el que la electricidad está más presente que nunca. Las luces navideñas que alumbran y preparan el hogar para estas fiestas e incluso al pasar más tiempo en casa, son factores que pueden disparar la factura de la electricidad aún más si cabe este fin de año. Por tanto, desde el Foro para la Electrificación establecen una serie de consejos para reducir el consumo de energía y conseguir ahorrar en estas fechas.

1. Utilizar bombillas de bajo consumo

Las luces navideñas pueden incrementar la factura energética en estas fechas. Por tanto, utilizar tecnología LED o de bajo consumo puede llegar a suponer un 90% de ahorro en este recibo frente a las luces con bombillas incandescentes. Asimismo, usar un temporizador para contener el consumo de energía y programar una franja horaria predefinida, puede evitar que esta factura se dispare, ya que no estarán en funcionamiento continuamente.

2. Aprovechar la luz natural

Las luces navideñas que se colocan en las ventanas no deben entorpecer el paso de luz natural al interior de la casa, ya que sino se adelantará el encendido de la luz eléctrica. No obstante, aprovechar la luz solar debe hacerse en todas las épocas del año, moviendo los muebles para que no ocupen espacios de entrada de luz; usar el color blanco y otros colores cálidos; utilizar cortinas traslúcidas o incluso poner espejos en varios puntos de la casa que reflejen la luz.

3. Desconectar los enchufes al no usarlos

Los aparatos electrónicos como móviles, ordenadores o televisiones se han introducido en nuestros hogares con sus consecuentes cargadores. No obstante, estos no deben estar enchufados continuamente cuando no se utilicen, ya que se sigue produciendo un consumo fantasma que encarece la factura de la electricidad.

En este sentido, mantener los aparatos en “stand by” supone entre un 5% y 10% del total de consumo de electricidad en el hogar, según la Agencia Internacional de la Energía (IEA). Así, los decodificadores, módems o la televisión son los aparatos que más electricidad consumen estando apagados.

Ante esta problemática, los enchufes inteligentes son una buena alternativa, ya que permiten a los usuarios controlar cualquier aparato que se conecte a ellos.

4. Máxima carga en electrodomésticos

En las fiestas navideñas el uso del lavavajillas y lavadora suele aumentar, por ello, para ahorrar energía es importante utilizarlo a máxima carga para ponerlos la menor cantidad de veces posibles.

Asimismo, la plancha es uno de los pequeños electrodomésticos que más potencia consume -una media de 1.500 vatios- y más electricidad gasta. Por tanto, lo recomendable es que se planche cuando haya una gran cantidad de prendas para hacerlo de una sola vez y reducir así su impacto en la factura.

5. Alto grado de eficiencia energética

La utilización de los electrodomésticos eficientes -en una escala de la A a la G, siendo la etiqueta A la de mayor eficiencia y la G la de menor- pueden reducir el consumo energético en un hogar, consiguiendo así un importante ahorro en la factura de la luz.

6. Comprobar la potencia del hogar

Saber cuanto consume cada electrodoméstico es esencial para calcular la potencia contratada en nuestro hogar. El equipamiento básico se refiere a los electrodomésticos de uso habitual en una vivienda (televisión, frigorífico, microondas); el medio, a los menos habituales, como secadora y horno eléctrico; y el equipamiento elevado, a aparatos con alto consumo eléctrico, como calefacción eléctrica, piscina o vehículos de carga eléctrica, según el portal Tarify.

7. Regular la temperatura de la calefacción

La temperatura ideal en una casa durante los meses más fríos del invierno debe rondar los 21 grados, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dado que a partir de los 23, el aire tiende a resecarse.

No obstante, durante la noche esta temperatura debe bajar hasta los 17 grados, por lo que si la calefacción está programada se podría ahorrar en la factura de la luz. IDAE aconseja instalar termostatos inteligentes, ya que se puede ahorrar hasta un 40% del total de la factura si se utilizan de la manera correcta.

8. Ventilar 10 minutos al día el hogar

En las habitaciones se acumulan a diario humedad, polvo e incluso bacterias, por lo que es necesario ventilar la casa durante diez minutos al día, siendo incluso más eficiente que airear de manera parcial durante todo el día.

9. Evitar pérdidas de calor

Un mal aislamiento en las ventanas hace que se pierda entre el 15% y el 35% del calor que produce la calefacción, por lo que es importante revisar este elemento para cambiar el aislamiento o de mejorarlo, así como el de las puertas.

10. Apostar por la electrificación y el autoconsumo

Si se electrifican usos como la calefacción y los electrodomésticos de la cocina esto puede plantear cambios positivos en los consumos energéticos y será más competitiva la electrificación que seguir consumiendo gas a los precios actuales. Asimismo, también se puede apostar por soluciones como la instalación de autoconsumo, que permite un ahorro significativo a las familias en la factura eléctrica.