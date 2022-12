El Banco el España avisa de que el 20% de los ingresos del Estado en 2022 “no se pueden explicar”

“Un 20% de la recaudación pública no la podemos explicar”. Esta es la inquietante afirmación del último Informe Trimestral de la Economía Española, que presentó hoy Ángel Gavilán, director de Estadística del organismo regulador bancario, que apuntó que “eso no quiere decir que sea bueno o malo. Simplemente no sabemos a qué obedecen o de dónde llegan estos ingresos”.

En el apartado del informe en el que se hace referencia a los ingresos públicos, se detalla que la recaudación sigue mostrando un “fuerte dinamismo”, que apuntaría a que el déficit de las Administraciones Públicas en el conjunto de 2022 podría ser incluso menor que el contemplado en el Plan Presupuestario. Aunque se desaceleraron “ligeramente” en agosto y en septiembre, los ingresos impositivos continúan creciendo a tasas interanuales elevadas, muy por encima de las que registran los gastos.

En este sentido, los economistas del Banco de España subrayan que, “si bien una proporción cada vez mayor del incremento que se está produciendo en los ingresos impositivos estaría relacionada con el aumento de los precios y de los salarios, en torno a un 20% de este repunte en el primer semestre de 2022 no puede ser explicado a partir de los determinantes habituales de esta partida”. Por ello, al supervisor bancario le generan “ciertas dudas” acerca del carácter estructural o transitorio de parte de estos ingresos adicionales.

El propio Gavilán lanzó una aviso al Gobierno, al que recordó que “no se deben confundir estos ingresos de los que no se sabe su procedencia con unos ingresos estructurales, porque no sabemos si lo son o no. Por ello, se debe evitar ligar a esos ingresos partidas de gastos como si fueran estructurales porque podría generar problemas en el futuro. Nuestra recomendación es que se debe ser prudente y no tratar todo el crecimiento de los ingresos como estructural y asociarles gastos estructurales, porque pueden no serlo”.

En todo caso, el informe señala que en septiembre, el saldo de las Administraciones Publicas, excluidas las entidades locales, se situó en el -3,9% del PIB en el acumulado de los últimos doce meses. Este déficit se encuentra tres décimas por debajo del observado al cierre de 2021 y es también 1,1 punto porcentual inferior a la referencia establecida en el Plan Presupuestario. Y todo pese a que el alud de ingresos públicos proporcionado por la inflación y el buen comportamiento del empleo en los dos últimos años han llenado las arcas del Estado con 60.000 millones de euros más de los que había en 2018.

El instituto de análisis económico de Fedea reveló en su último análisis presupuestario que mientras que el crecimiento medio del PIB en el periodo 2018-2023 había sido del 1%, los ingresos se han disparado un 15% y los gastos, un 18%, es decir, que “el incremento del gasto real ha sido 6,6 veces mayor que el del PIB y el tipo de gravamen sobre el incremento de la renta ha sido superior al 500%”, apuntan.