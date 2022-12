Guía de la CNMV para evitar estafas financieras

No entregar nunca dinero sin previa verificación : De acuerdo con la CNMV, lo más importante es no se entregue dinero a un intermediario sin que se haya comprobado anteriormente que este figura como entidad autorizada en los registros de la CNMV, del Banco de España o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para prestar los servicios de inversión que se quieren contratar . Además, también se podrá comprobar si la CNMV ha publicado una advertencia sobre la empresa en cuestión o llamar al teléfono de atención al inversor 900 535 015 para informarnos. Por tanto, se debe desconfiar de las ofertas de entidades que dicen estar autorizadas pero cuya dirección no existe o está incompleta.

Desconfiar de cualquier propuesta de inversión que no se haya solicitado : Si recibimos una oferta tentadora que no hemos solicitado a través del teléfono, correo electrónico, mensajes en redes sociales, o cualquier otro canal, lo más seguro es que sea un fraude. Asimismo, los intermediarios financieros autorizados no realizarán ofertas de inversión a aquellas personas que no sean clientes.