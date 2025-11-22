348 autobuses chinos para las ciudades marroquíes de Tánger, Asilah y Tetuán.

A pocos días del inicio de la Copa Africana de Naciones, 348 autobuses chinos de última generación se preparan para circular por las calles de Tánger, Asilah y Tetuán.En concreto, 280 autobuses estarán destinados a Tánger y Asilah, mientras que Tetuán recibirá 68. De las marcas Somabus – King Long y Tractafric – Yutong", están equipados con aire acondicionado y calefacción. También cuentan con pantallas TFT para información a los pasajeros y cámaras de vigilancia para mayor seguridad.

La región Tánger-Tetuán-Alhucemas ha establecido una zona especial en la carretera Tánger-Arcila para recibir autobuses y finalizar su preparación. Cada vehículo está recibiendo su nueva imagen y realizando los últimos ajustes técnicos antes de entrar en servicio.

Los vehículos fueron enviados desde China a través del puerto de Tánger-Med y forman parte de un nuevo programa de transporte urbano, supervisado por la wilaya (provincia) y gestionado por Tanja Mobilité, propietaria del proyecto. El nuevo contrato de gestión para este tipo de autobús comenzará a finales de año, inmediatamente después del vencimiento del contrato firmado con la empresa española Alsa, informa Le360.