Accionistas históricos del Sabadell exigen a BBVA que "mejore su oferta o desista"

Accionistas históricos del Banco Sabadell han decidido levantar la voz y defender la independencia de la entidad, dejando claro su "no" rotundo a la OPA hostil que ha lanzado el BBVA porque con las condiciones que puso sobre la mesa y la evolución en el mercado de la entidad "no tiene sentido. Se han equivocado totalmente" en la valoración del banco, además de que no han valorado "el fortísimo vínculo emocional entre el accionista pequeño y el banco, que ni siquiera se rompió cuando apenas valíamos nada. BBVA no sabido valorar ni la íntima relación del accionista con la entidad ni el gran plan de negocio que ha planteando la dirección".

En un encuentro con periodistas en el que estuvo presente LA RAZÓN, Jordi Casas, presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell, junto Juan Corominas y Joan Llonch i Andreu, históricos de la entidad -que cuentan su presencia en el banco con seis generaciones consecutivas, y que han formado parte de su estructura directiva- creen que BBVA se ha equivocado en la valoración que han hecho del Sabadell. "Han cometido un error garrafal al no prever la subida de valor que hemos tenido, el doble de la que han tenido ellos". De esta manera, se alinean con la línea marcada por el presidente, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, que han logrado una "propuesta de valor diferencial para accionistas, empleados y clientes", y han demostrado que la entidad, "de forma independiente, tiene mucho que más aportar al conjunto del tejido productivo y a toda la sociedad en general que formando parte de una gran corporación bancaria".

En esta línea, advirtieron de que la primera decisión del BBVA sería "el cierre masivo de sucursales y el despido de la mitad de la plantilla. Ya lo han hecho otras veces cuando han ido absorviendo entidades y cajas, de las que ya no quedan prácticamente nada, pese a que prometieron que mantendrían muchas cosas de su estructura. Eso es lo que lamentablemente harán con Sabadell", alertó Llonch.

En línea con las críticas del consejo de administración del Sabadell, apuntaron que "la opa no genera valor, lo destruye" y señalaron que la oferta "no ha tenido en cuenta ni la historia del banco ni su valor actual, ni tan siquiera el valor futuro". Por ello, recordaron que el valor de Banco Sabadell está en 2,90 euros por acción y que si quieren "que empecemos a hablar" tendrían que presentar una oferta superior en un 20% o un 30% "para que pudiera empezar interesarnos. La clave está en que el accionista pequeño no quiere cambiar acción por acción, porque perdemos dinero, sería cambiar acción más efectivo. Que mejoren su oferta o desistan".

Así, estos accionistas particulares -que ostentan el 49% del capital del banco- solo abrirían la puerta a una hipotética propuesta de BBVA si la oferta fuera "justa" y "creciera sustancialmente" hasta al menos 3,50 o 3,60 euros por acción, es decir, que debería plantearse una importante prima del 30% sobre el valor teórico actual, una petición que se iguala con la del propio consejo de administración de la entidad catalana, que defienden que el valor actual de la entidad no es real y su potencial está por muy encima de 2,26 euros por títulos que BBVA ha propuesto con el canje de acciones. "Con una oferta así empezaríamos a pensarlo", apuntó Casas.

El futuro del banco y de la propia operación de compra parece complicarse después de meses de tiras y aflojas, dado el alto grado de atomización del accionariado, partido actualmente en dos, aunque no necesariamente en el mismo plano. El 51% que no controlan los accionistas minoritarios está en manos de fondos internacionales, que acumulan casi 30%, mientras que grandes inversores controlan un 21%. BlackRock encabeza el listado, con un 6,3%, seguido del empresario mexicano David Martínez, que ostenta el 3,5%, el mismo porcentaje de Zúrich Seguros. UBS se ha hecho con un 2,8% tras las últimas compras, aunque los históricos lo ven como un accionista cercano a la dirección.

Los minoritarios recuerdan que el banco cuenta con algunos fondos de su lado. Goldman Sachs, que tiene el 1,96%, es la entidad de asesoramiento del Banco Sabadell en la operación, y la aseguradora helvética Zúrich, es su actual socio en banca de seguros, con un acuerdo en vigor y muy beneficioso para ambas partes, por lo que "no creemos que quiera poner fin a la relación, como se vería obligado si triunfa", inciden estos accionistas, por lo que el éxito de la OPA obligaría a poner fin a su alianza. Los pequeños inversores dan por hecho su respaldo en la ofensiva contra la fusión y abren la puerta a que también lo haga UBS.

La operación, actualmente en fase 2 en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tendrá una resolución esta primavera, que estos accionistas esperan sea favorable al Sabadell. Si no fuera así, esperan que entre en fase 3 y que el Gobierno, que ya ha mostrado su negativa a la fusión, decida a su favor y ponga tantas trabas a BBVA que desista de llevarla a cabo. "Es eso o que mejoren la oferta", concluyeron.