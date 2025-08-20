J.P. Morgan y Grupo LAR invertirán 600 millones de euros para desarrollar 5.000 unidades de alojamiento flexible en España

Inversores institucionales asesorados por el banco de inversión estadounidense J.P. Morgan Asset Management y Grupo Lar han firmado un acuerdo de "joint venture" para desarrollar alojamientos flexibles en España con un valor de inversión aproximado de 600 millones de euros, según han informado hoy a través de una nota de prensa. El objetivo de esta alianza estratégica es desarrollar en torno a 5.000 camas en 10 proyectos, inicialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

J.P. Morgan Asset Management y Grupo Lar aspiran a consolidar una plataforma que marque un referente en el desarrollo de alojamientos flexibles en España, ofreciendo "proyectos de alta calidad enfocados en proporcionar un excelente servicio al cliente", según han detallado. Las unidades de nueva construcción, completamente amuebladas, tendrán acceso a una amplia variedad de zonas comunes y servicios incluidos.

Esta iniciativa, según las compañías, responde a "una demanda residencial en transformación, marcada por nuevos hábitos de movilidad, el aumento de hogares unipersonales, nuevos modelos de convivencia y el auge del teletrabajo".

La primera operación, ya confirmada, es un proyecto de 500 unidades en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Está situada en una zona residencial consolidada, entre el centro comercial Plaza Norte 2 y el Polideportivo Municipal José Caballero de Alcobendas, y muy cerca del Parque Empresarial Arroyo de la Vega.

"Con este acuerdo, damos un paso decisivo para estructurar una plataforma best in class que aspira a redefinir el concepto de vivienda en las principales ciudades españolas. El flex living es una respuesta estructural a las nuevas formas de vivir, trabajar y moverse en entornos urbanos. Ponemos en marcha una propuesta ambiciosa que combina un producto de calidad, eficiencia operativa y visión de futuro. Con foco en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, vemos una clara oportunidad de sumar una nueva categoría residencial: más flexible, más sostenible y más alineada con las necesidades reales de las personas”, afirma Jorge Pereda, country manager de Living en Grupo Lar.

Michele Russo, deputy head of Acquisitions de J.P. Morgan Asset Management, ha añadido que "estamos encantados de lanzar nuestro primer proyecto en España, un paso decisivo hacia la construcción de la principal plataforma de flex living del país. Este modelo ofrece una respuesta estructural a las nuevas formas de vivir, trabajar y desplazarse en entornos urbanos, con un claro enfoque en la calidad, la sostenibilidad y en satisfacer las necesidades reales. La colaboración con Grupo Lar nos permite combinar un profundo conocimiento local con experiencia global en inversión, creando una propuesta muy atractiva para las principales ciudades españolas. Vemos una oportunidad significativa para establecer un nuevo referente en el sector residencial en el país".