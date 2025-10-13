ACS se adjudica un contrato en una instalación nuclear en Reino Unido por 685 millones de euros

ACS sigue sacando rendimiento al sector de las infraestructuras nucleares. Aunque en esta ocasión, para el desmantelamiento de una de ellas. Su filial alemana Hochtief se ha adjudicado un contrato para apoyar las operaciones nucleares y el desmantelamiento de la instalación nuclear de Sellafield, situada en Cumbria (Inglaterra) por 685 millones de euros (595 millones de libras), según ha informado hoy a través de un comunicado.

Este contrato forma parte de un paquete de proyectos que Sellafield ha encargado a Hochtief y a otras dos empresas por un valor total de hasta 3.332 millones de euros (2.900 millones de libras). El contrato tiene una duración de hasta 15 años (9 años iniciales con opción a otros 6).

Los trabajos que realizará Hochtief implican el diseño, la ingeniería y la entrega de obras de infraestructura civil en apoyo de las operaciones nucleares y el desmantelamiento en colaboración con Sellafield y sus socios.

Sellafield es una gran instalación nuclear en Inglaterra, que actualmente procesa y almacena residuos nucleares y se encuentra en un proceso de desmantelamiento.

Este contrato de suma a otro que ACS ganó hace diez días en el sector nuclear en Polonia. El grupo, a través de sus filiales Dragados y Hochtief, se encargará del diseño, la obtención de permisos, el suministro, la construcción y la puesta en marcha de un complejo residencial de 1.000 habitaciones destinado a alojar al personal durante la construcción de la planta nuclear de Choczewo, al norte de Polonia.

Hochtief lleva desde 1950 realizando trabajos para el sector nuclear.