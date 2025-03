Las aerolíneas advierten de que no indemnizarán a los afectados españoles por el incendio de Heathrow

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) española considera que el incendio que ha obligado a cerrar el aeropuerto londinense de Heathrow es una circunstancia "extraordinaria" por lo que las compañías no deberán indemnizar a los pasajeros afectados, aunque sí les darán atención en alojamientos y cambios de vuelos.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha explicado que las aerolíneas no están obligadas a pagar indemnizaciones a los pasajeros cuando se producen este tipo de circunstancias "extraordinarias" y no imputables a las propias compañías. Ha explicado que las compensaciones se deben abonar cuando no hay circunstancias extraordinarias tal como establecen los reglamentos, "y entiendo que esto es extraordinario". Sin embargo, sí ha confirmado que cubrirán los gastos derivados del alojamiento, la manutención o la búsqueda de un vuelo alternativo.

Heathrow ha comenzado a reanudar sus vuelos y que espera operar a "pleno rendimiento" este sábado, tras haber permanecido cerrado desde primera hora al declararse un incendio en una subestación eléctrica cercana. Heathrow permaneció cerrado este viernes a raíz de un incendio en la subestación eléctrica que la abastece, que ocasionó un corte de energía y provocó la cancelación o desviación de más de 1.350 vuelos programados para despegar o aterrizar en Londres este 21 de marzo, según los datos del servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Se estima que el incidente en el hub aéreo con más tráfico de Europa, con 84 millones de pasajeros al año, puede haber afectado a alrededor de 200.000 pasajeros. La aerolínea más afectada por el cierre fue British Airways, integrada en IAG, que ha cerrado la sesión bursátil de este viernes con una caída del 2,19%, hasta lo 3,398 euros por título. El cierre del aeropuerto también ha tenido su impacto en otras aerolíneas europeas, con pérdidas para el grupo Lufthansa, que ha cerrado con una caída del 1,67%, hasta los 7,4 euros por acción, mientras que Air France-KLM ha culminado la jornada con un descenso del 2,65%, hasta los 9,49 euros por título. Ryanair, que cotiza en Estados Unidos, registraba un descenso del 1,94% al cierre de esta edición.

El cierre de Heathrow ha provocado la cancelación de 52 vuelos en España con origen o destino a la capital británica, según ha informado Aena en su cuenta de 'X'. En concreto, el aeródromo español más afectado es el de Madrid, que ha suprimido 29 vuelos, de entre ellos 15 llegadas y 14 salidas, mientras que en Barcelona han sido 17 los trayectos eliminados, de los cuales seis han sido llegadas y ocho han correspondido a salidas.