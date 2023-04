Las aerolíneas temen otro verano de caos en los aeropuertos europeos

El de 2023 fue un verano muy complicado en muchos aeropuertos europeos. La vuelta a la normalidad tras años de pandemia provocó una abrupta recuperación del tráfico aéreo que algunas de las terminales europeas más importantes como las de Heathtow (Londres) o Schiphol (Ámsterdam) no pudieron asumir por falta de medios, lo que provocó un importante caos en momentos puntuales. Con la suspensión del tráfico aéreo durante los meses más duros de la pandemia y su mantenimiento en niveles muy bajos en los posteriores, muchos gestores aeroportuarios europeos optaron por reducir plantillas que el ejercicio pasado, cuando la situación retornó casi a la normalidad, no pudieron recuperar porque esos antiguos empleados ya tenían otros trabajos. Esto provocó problemas de capacidad en estos aeropuertos que las aerolíneas españolas creen que todavía no se han solucionado del todo, lo que les lleva a pensar que los problemas que se vivieron en 2022 se repetirán este verano en un entorno marcado por la alta demanda que se espera para esta temporada.

"Esperamos equivocarnos, pero puede que haya problemas en algunos aeropuertos europeos", ha advertido hoy el presidente de la patronal de aerolíneas que operan en España, Javier Gándara. "Nos preocupa porque, aunque esperamos que no sea tan catastrófico como en 2022, hay casos graves como el de Amsterdam, que quiere reducir vuelos porque no tiene capacidad para asumirlos; o Reino Unido, que sigue con problemas estructurales por el Brexit, que ha provocado que tengan falta de capacidad para reclutar trabajadores", ha añadido Gándara. El presidente de ALA ha insistido en que España fue "una excepción" a estos problemas porque el modelo de ERTE implantado en el país permitió a Aena recuperar su plantilla de forma progresiva a medida que se iba recuperando el tráfico. Eso, sin embargo, no quita para que, según ha advertido, "los problemas del resto de Europa acaben repercutiendo en España".

Huelgas en Francia

A ALA también le preocupan las "constantes huelgas en Francia", que la asociación asegura están provocando "cancelaciones, retrasos y preocupantes caídas de puntualidad". Estas movilizaciones, según Gándara, está impactando de forma notable a España debido a que muchos de los vuelos que salen de aquí y tienen como destino el norte y centro de Europa tienen que sobrevolar Francia. Gándara ha asegurado que, según Eurocontrol, en Barcelona se han producido por ejemplo caídas de hasta 20 puntos porcentuales en la puntualidad por estas huelgas. Por ello, la patronal aérea ha pedido que se blinden los vuelos que cruzan el espacio aéreo francés para proteger a los pasajeros que son los más perjudicados por las huelgas del control aéreo en Francia.

A pesar de estas dificultades, ALA espera un buen verano para sus asociados. Sus datos, en el primer trimestre el tráfico aéreo español estaba ya por encima de los niveles prepandemia, Y de cara a la temporada de verano, aseguran que ya hay 219 millones de asientos programados para operarse en España, lo que supone un 3% más que los finalmente volados en el verano de 2019. En algunos puntos como Canarias, Baleares y Andalucía la oferta supera incluso en un 7% los niveles previos a la pandemia. "Lo razonable es pensar que con el comportamiento del primer trimestre y las perspectivas de verano, en 2023 lleguemos a niveles de tráfico prepandemia, que fue el año récord en España con 275 millones de pasajeros", ha asegurado Gándara.