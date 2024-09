La Agencia Tributaria lo aclara: estos son los jubilados que no pagan IRPF

En España, no todos los jubilados están obligados a pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El sistema fiscal español establece una serie de umbrales y excepciones que permiten que algunos pensionistas estén exentos de tributar en función de su nivel de ingresos y otras circunstancias personales en especial respecto a los más vulnerables. Esto supone un alivio importante para aquellos jubilados cuyos ingresos son reducidos, garantizando que no tengan que hacer frente a esta carga impositiva adicional.

Uno de los factores clave que determina si un jubilado debe pagar IRPF es el nivel de ingresos que recibe anualmente, Hacienda ha elevado el mínimo exento del IRPF a 15.876 euros anuales, alineado con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto significa que los jubilados cuyos ingresos totales, incluidas sus pensiones, no superen esta cantidad no están obligados a presentar la declaración de la renta ni a pagar IRPF.

¿Qué jubilados no pagan IRPF?

Según la Agencia Tributaria, los jubilados exentos de pagar IRPF son aquellos que reciben pensiones no contributivas. Estas pensiones están dirigidas a personas que, por diversas razones, no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social para acceder a una pensión contributiva. Las pensiones no contributivas incluyen también las pensiones de invalidez, exentas de pagar este impuesto (pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez).

Los jubilados que, además de su pensión, perciben otros ingresos de pequeñas cuantías también pueden estar exentos de pagar IRPF, siempre y cuando la suma total de estos ingresos y su pensión no superen el mínimo de euros anuales. Estos ingresos adicionales pueden provenir de actividades como alquileres, intereses bancarios, o trabajos esporádicos, entre otros.

En cuanto a la declaración de la renta, aunque no estén obligados a declarar, algunos jubilados pueden beneficiarse de presentar la declaración, especialmente si les han realizado retenciones a lo largo del año. En muchos casos, al presentar la declaración, los pensionistas tienen derecho a una devolución de impuestos si las retenciones que se les aplicaron fueron superiores a lo que debían pagar.

¿Qué retención por IRPF tienen las pensiones de jubilación en 2024?

Si la pensión supera los 15.876 euros, se aplicarán retenciones de acuerdo con la escala progresiva del IRPF, que varía entre el 19 % y el 47 % según los tramos de ingresos. Sin embargo, la retención también depende de si el pensionista está casado o soltero, tiene hijos a cargo, o si su cónyuge tiene ingresos inferiores a 1.500 euros anuales.

Las personas con cargas familiares pueden beneficiarse de menores retenciones, ya que tienen derecho a deducciones que reducen el impuesto. Un jubilado que recibe una pensión anual de 16.000 euros podría tener una retención aproximada del 8 %, dependiendo de su situación personal.