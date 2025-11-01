Alarma en las empresas españolas: la preocupación por el absentismo laboral se duplica y pone en riesgo miles de negocios

El 57,8% de las empresas españolas considera que el absentismo laboral es un motivo de preocupación para la supervivencia de los negocios, un porcentaje que se ha duplicado en solo un año al crecer en 28,4 puntos, según un informe de Infoempleo Adecco.

El absentismo se ha convertido así en la segunda mayor preocupación de las empresas que sitúan como principal riesgo el incremento de los costes, con un 67,1 % de las compañías inquietas por ese tema, 1,7 puntos más que un año.

En tercer lugar, está la adaptación a la posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas (en debate en el momento de realizar la encuesta) que también es vista como un riesgo para el 53,13 % de los consultados.

La llamada crisis de talento (falta de perfiles acordes con las necesidades, rotación laboral, etc) baja de la segunda posición a la cuarta con un 46,88 %, 9,6 puntos menos que el año pasado.

"Las cifras de absentismo en España revelan una realidad estructural, no coyuntural, convirtiéndose en un desafío creciente", señala a Efe el director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, que apunta a diversas causas.

"Es fruto de factores sanitarios, demográficos, organizacionales y culturales, como los problemas relacionados con la salud física y mental, las condiciones de trabajo, la gestión empresarial y el entorno sanitario", explica Arcas.

Junto a esto, señala al envejecimiento de la población activa, la falta de políticas reales de conciliación y flexibilidad, y la escasa coordinación entre los distintos agentes institucionales encargados de su gestión.

"A pesar del enorme volumen de recursos públicos comprometidos, el sistema adolece de una visión integradora y eficiente, con retrasos en la atención primaria, listas de espera y deficiencias en la gestión de las bajas, que prolongan los procesos de recuperación", añade.

Y como soluciones, Arcas apunta a los horarios flexibles -teletrabajo o modelos híbridos-, al seguimiento de las bajas y protocolos de reincorporación, a la planificación del relevo generacional o a la mejora de la coordinación entre los servicios públicos de salud y las mutuas.

Un 46,8 % de las empresas prevé contratar

A pesar de estos problemas, el informe añade que un 46,8% de las empresas se plantea realizar nuevas contrataciones durante la última parte de 2025, 5,7 puntos más que en 2024.

Un 43,7% dice que mantendrá su plantilla tal y como está ahora, el 4,7% de las compañías consultadas declara que hará despidos, un 3,1 % señala que solicitará entrar o ampliar un ERE o un ERTE y el 1,6 % restante asegura que hará recortes salariales para evitar despidos.

Del lado de los trabajadores encuestados, un 58,6 % no teme quedarse sin empleo en los próximos meses, casi dos puntos menos que hace un año.

Sin embargo, el 44 % cree que el mercado laboral evolucionará peor a finales de 2025, 16,67 puntos más.

Frente a esto, un 38,5 % piensa que no se van a producir grandes cambios y solo el 17,6 % restante está convencido de que el empleo evolucionará a mejor.

El informe se basa en el análisis de más de 386.000 ofertas de empleo publicadas a lo largo del pasado año, junto a una encuesta a empresas y personas con y sin empleo representativas del mercado laboral español entre el 24 de marzo y el 20 de junio de 2025.