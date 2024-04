Un ex alto cargo de Lambán asesora ahora a Forestalia, la renovable que creció exponencialmente durante el Gobierno del socialista

Julio Tejedor, uno de los asesores más cercanos que tuvo el socialista Javier Lambán cuando era presidente de Aragón, trabaja ahora como asesor de Forestalia, la promotora de energía renovables.

Tejedor fue secretario general de la Presidencia del Gobierno aragonés entre los años 2015 y 2021. Su asesoramiento a Forestalia podría ser uno más de los que prestan muchos ex altos cargos cuando dejan la política a empresas privadas de no ser porque, mientras formó parte del Gobierno autonómico, Tejedor fue el encargado de desatascar las renovables en Aragón, un negocio en el que Forestalia ha crecido como la espuma en este territorio.

La compañía aragonesa fundada por el empresario zaragozano Fernando Samper hace trece años factura cerca de 100 millones de euros al año (según las últimas cuentas públicas, las de 2022). Más de 2 gigavatios (GW) de instalaciones fotovoltaicas, eólicas y de generación a partir de biomasa promovidas por Forestalia se han construido hasta la fecha y su actual cartera de proyectos en desarrollo supera los 8 GW en comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña o La Rioja. Su actividad ha permitido que Aragón se haya convertido en la región donde más han crecido las energías renovables en España. El territorio lidera la instalación de estas infraestructuras con un 13% de la generación de energía del país, exportando el 44% de su producción.

Tejedor dejó su cargo en 2021, dos años antes de que Lambán perdiese las elecciones. Lo hizo para ejercer como abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, y en las últimas semanas ha trascendido su relación con Forestalia, compañía sobre la que se ciernen dudas y denuncias precisamente por su fulgurante crecimiento a la sombra del Ejecutivo de Lambán.

Investigaciones

Contra la compañía se han interpuesto varias denuncias en los tribunales y en las Cortes de Aragón hay en estos momentos en marcha una comisión de investigación que arrancó el día 9 de febrero para esclarecer si durante el mandato del socialista Javier Lambán se cometieron irregularidades en la adjudicación de licencias para la construcción de instalaciones renovables, con buena parte de los focos centrados en Forestalia.

Tejedor no es, sin embargo, el único antiguo alto cargo que ha pasado a engrosar las filas de asesores de Forestalia. Hasta diez expolíticos asesoran a la compañía de energías renovables ya sea formando parte de su plantilla o de manera externa. Cinco ex altos cargos en los gobiernos de Marcelino Iglesias, Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán, designados en su día por el Partido Aragonés (PAR) y Chunta (CHA) ahora desempeñan distintas funciones de responsabilidad en la compañía aragonesa. A ellos se suman dos exconsellers y un ex director general de Energía de Cataluña.

Aunque de entre todos los que asesoran a la desarrolladora de energías renovables, el nombre que más destaca es del exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria, que comenzó sus laborales de asesoramiento externo a Forestalia en el año 2018, tal y como avanzó el diario económico «Cinco Días».