Así puedes alquilar un piso a tu hijos de forma gratuita

Sin estabilidad económica, el acceso a la vivienda es un espejismo. Actualmente solo el 14,8% de los jóvenes españoles (16 a 29 años) están emancipados, la tasa más baja desde el inicio de la serie, en 2006, según datos del observatorio de emancipación del primer semestre de 2024, elaborado por el Consejo de la Juventud de España.

Para muchos, la única vía de emancipación es compartir piso porque alquilar una vivienda completa o comprar se sale de presupuesto. Los más afortunados pueden contar con ayuda familiar para dar este paso, ya sea con una cantidad para dar la entrada, un aval o incluso pudiendo vivir de forma gratuita en un inmueble de la familia. El portal inmobiliario Fotocasa indaga en cómo los padres pueden alquilar un piso a sus hijos totalmente gratis.

Este trámite se puede hacer mediante lo que se conoce como cesión de vivienda. La cesión gratuita de la vivienda es el acto de ceder el derecho de disfrute y de uso de un inmueble a un familiar sin hacerle pagar un alquiler. Esto no conlleva un cambio de titularidad del hogar, ya que la propiedad no cambia de titular, explica Fotocasa.

Existen dos formas de ceder una vivienda a un hijo: la cesión sin o con contrato. En la cesión sin contrato, la base de los acuerdos es la confianza y la reglas establecidas verbalmente entre padres e hijos.

Mientras, la cesión con contrato de comodato conlleva que "una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva", define el Código Civil. De esta manera, los padres no podrán recuperar la vivienda hasta que finalice el plazo establecido de uso de la vivienda, pero sí podrán reclamar la casa en caso de necesidad urgente, explica Fotocasa.

Entonces, ¿es recomendable firmar un contrato? Fotocasa señala que aunque a priori sea un trámite engorroso, tener un documento contractual de la cesión de vivienda es la mejor forma de hacerlo con garantías legales y evitar problemas en el futuro.

El contrato es importante de cara al pago de impuestos, ya que evidencia que no hay ganancias para los propietarios, que sólo deberán hacer frente a los impuestos habituales por tener un inmueble en propiedad.

¿Qué debe incluir el contrato de cesión?

El contrato debe dejar constancia de que se trata de una cesión gratuita, debe establecer quién se hará cargo de los gastos, reparaciones y cuota de la comunidad y debe estar firmado por las partes implicadas.

Asimismo, el texto podrá establecer que los padres (propietarios) podrán dar por finalizada la cesión cuando lo estimen oportuno, aunque tendrán que comunicárselo a los hijos (cesionarios) con antelación.