ATA pide que el SMI suba según cada región y sector: "No es lo mismo que suba un 3% en Extremadura, a que suba en Madrid"

Una subida moderada del salario mínimo interprofesional (SMI) en función de la región y el sector. Eso es lo que ha reclamado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en la Comisión de Trabajo del Senado, en la que ha defendido una subida "moderada" que tenga en cuenta las diferencias por comunidades autónomas y de cada sector de actividad. "No estoy diciendo que el SMI no tenga que subir, que siempre he defendido que tiene que subir, pero moderadamente", ha asegurado Amor durante una comparecencia este miércoles en la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado.

En esta línea, ha defendido que "no es lo mismo que suba el SMI un 2% o un 3% en Extremadura, a que suba en Madrid", al igual que no es lo mismo la subida que se pueda realizar en la industria que en el régimen del hogar o en la agricultura. Para Amor, si se analizan los microdatos del mercado laboral en sectores como la agricultura o el hogar, donde cerca del 99% de los trabajadores cobran el SMI, el incremento del salario mínimo que se ha realizado en los pasados ejercicios ha hecho que estos sectores pierdan 8.700 y 14.770 afiliados en el último año natural, respectivamente. "Siempre he defendido que hay que tener en cuenta que no se puede comparar el SMI en una gran empresa con un autónomo, o no se puede comparar Extremadura, Andalucía o Canarias con Madrid o Navarra (...). Tampoco va a tener la misma afección en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha o en Canarias, donde el número de autónomos con uno, dos o tres trabajadores es mayor que el número de grandes empresas".

El máximo responsable de ATA también hizo referencia a la DANA que ha asolado una parte de la Comunidad Valenciana y valoró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara hoy un tercer decreto de ayudas por valor de 2.274 millones de euros. "Me alegro" de que Sánchez haya anunciado que los autónomos en tarifa plana van a poder acogerse al cese de actividad, pese a que "hemos tardado 23 días en rectificar", dijo Amor. También valoró positivamente que la Agencia Tributaria haya aclarado que los autónomos que no han hecho el IRPF o Sociedades el año pasado pueden acogerse a las ayudas directas. "Lo digo hoy para que no sigamos yendo a remolque", apuntó. Amor dejó una serie de peticiones al Ejecutivo, como es que autónomos en tránsito o desplazados que fueron sorprendidos por la DANA puedan acceder a las ayudas directas. También pidió multiplicar por seis las ayudas directas porque "con 5.000 euros" para un autónomo no es suficiente y "uno de cada cuatro autónomos con local comercial va a tener muy difícil abrir" de nuevo.

A su juicio, esta catástrofe no puede tener las mismas recetas que se aplicaron en la pandemia de covid porque, en aquella ocasión "las oficinas estaban intactas", mientras que ahora de los 54.000 autónomos y empresas de los municipios damnificados, 18.000 están seriamente afectados y 34.000 afectados. Por ello, ha recalcado que, hasta ayer, solo 3.300 autónomos han solicitado la prestación por cese de actividad y 2.700 empresas han tramitado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para su plantilla. "La inmensa mayoría de los autónomos no saben qué van a hacer".

En relación a la reducción de jornada, Amor ha reiterado que desde la patronal española no se niegan a reducir la jornada, sino a que esta no se haga "donde democráticamente se ha hecho toda la vida", es decir, en la negociación colectiva.

"En 40 años de democracia se ha hecho ahí. Es donde se negocia salario y se negocia jornada y estamos de acuerdo en que se siga negociando ahí", ha recalcado, a la vez que ha avisado de que reducir la jornada supone incrementar los costes salariales en las pequeñas empresas un 6,2%.

En esta misma línea, ha criticado que desde el Gobierno quieran retirar las ayudas a las empresas prometidas durante la negociación para reducir la jornada porque finalmente CEOE haya decidido no sumarse al acuerdo.

"Esto para una pequeña empresa va a significar como caerse al precipicio, le pongo un paracaídas, pero como no llego a un acuerdo con los representantes de los empresarios, en vez del paracaídas le doy un paraguas para que se pegue el leñazo. No me parece lo más coherente del mundo", ha expuesto. Por ello, el presidente de ATA ha pedido seguir confiando en la negociación colectiva para reducir la jornada laboral en España.