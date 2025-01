Ayuda del SEPE de hasta 6.000 euros al año para amas de casa desempleadas: así puedes solicitarla

Si te encuentras en situación de desempleo, y has agotado tus meses de paro tras sufrir tu despido, no puedes perderte las nuevas ayudas del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) para personas desempleadas por agotamiento de la prestación contributiva. Las amas de casa también podrán solicitar estas nuevas ayudas por desempleo, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. En función de los mismos, la persona solicitante podrá percibir esta prestación por un mínimo de seis meses y un máximo de treinta.

Esta es la pensión y el dinero que pueden percibir las amas de casa. Agencia AP

Desde el pasado 1 de noviembre de 2024 puedes solicitar en el SEPE esta nueva ayuda por desempleo, siempre y cuando hayas agotado tu correspondiente paro. Este nuevo subsidio se regula mediante el Real Decreto 2/2024, y agrupa antiguas prestaciones como la ayuda familiar o el subsidio para personas mayores de 45 años.

Con esta ayuda, las amas de casa en situación de desempleopueden llegar a ingresar más de 6.000 euros durante el primer año de ayuda. La cantidad cobrada durante los seis primeros meses, disminuirá en los seis siguientes, de la misma forma que lo hará una vez más en aquellos casos en los que los solicitantes cumplan con los requisitos para percibir esta ayuda durante el año y medio restante.

¿Cuánto dinero puede cobrar una ama de casa con esta ayuda?

Si cumples con los requisitos para solicitar esta ayuda como ama de casa en situación de desempleo, debes saber que en el próximo año puedes percibir un total de 6.660 euros. Durante los seis primeros meses empezarás ingresando la cantidad de 570 euros al mes, lo que supone un 95% del IPREM y hace un total de 3.420 euros. Una cifra que, sumada a los 540 euros mensuales (correspondientes al 90% del IPREM) que percibirás en los seis meses siguientes, hacen el total de los más de seis mil euros que puedes cobrar en esta situación.

Persona contando un fajo de billetes de euros LaRazón

Aquellas personas que cumplan con los requisitos para seguir cobrando esta ayuda durante el año y medio restante, hasta cumplir con el máximo de 30 meses establecido por ley, ingresarán un total de 480 euros al mes. Una cantidad que corresponde al 80% del IPREM, y que supone que puedes llegar a ingresar otros 8.640 euros en los dieciocho últimos meses.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar esta nueva ayuda del SEPE?

Si eres ama de casa y te encuentras en situación de desempleo, ya conoces cuáles son las ayudas a las que puedes tener acceso de cara a este año 2025. Ahora debes saber qué requisitos tienes que cumplir para empezar a percibir las mismas. El cumplimiento de estos requisitos limitará el tiempo por el que las personas solicitantes percibirán esta ayuda. Para poder acceder a este tipo de ayuda, debes estar en situación de desempleo total o trabajando únicamente a tiempo parcial.

Varias personas esperan para entrar en una oficina del SEPE de Móstoles, a 3 de enero de 2023, en Móstoles, Madrid (España). Eduardo Parra Europa Press

Este es el primer requisito que debes cumplir si quieres que el SEPE acepte tu solicitud. El segundo es haber agotado tu prestación contributiva por desempleo, antes del 1 de noviembre de 2024. Además, debes estar inscrita como demandante de empleo, y no puedes tener rentas propias. Si por algún casual, la persona solicitante no cumple con alguno de los requisitos en los treinta días previos a la presentación de la solicitud, ésta será rechazada. Esto no impedirá que puedas percibir esta ayuda, ya que tendrás un plazo de seis meses para acreditar que sí cumples con estos requisitos.

¿Durante cuánto tiempo puedo cobrar esta ayuda para amas de casa?

Todas aquellas solicitantes sin cargas familiares, que tengan menos de 45 años y que ya hayan cobrado el paro por un tiempo igual o superior a 360 días; tendrán derecho a percibir esta ayuda durante seis meses. Las personas que cumplan con estas mismas condiciones, pero hayan cobrado el paro por un tiempo igual o superior a 120 días, podrán recibir esta ayuda también durante un máximo de seis meses.

Independientemente de la edad, todas aquellas personas con cargas familiares que hayan cobrado el paro durante un total de 120 días, tendrán derecho a cobrar esta prestación. Y aquellas personas que también tengan cargas familiares, y hayan cobrado el paro durante al menos 180 días, podrán beneficiarse de esta nueva ayuda del SEPE