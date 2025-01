Banco Santander avisa: el error informático que muestra cargos duplicados no afecta a los fondos y se solventará próximamente

Si es cliente de Banco Santander y acaba de ver un aviso al entrar en su app que le alerta de duplicidades en los movimientos de su tarjeta, no tiene por qué alarmarse. Desde la entidad explican a LA RAZÓN que se trata de error técnico de visualización que no tiene efectos en la cuenta bancaria. Además, no todos los clientes lo están experimentando. Fuentes del Santander indican que ya se está trabajando en solucionar la incidencia y se espera que esté solventada "próximamente".

“¡Aviso importante! Por una incidencia es posible que algunos de tus movimientos de tarjeta se encuentren duplicados. Sentimos las molestias. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible”, reza el mensaje que le aparece a algunos clientes de Banco Santander. Esto error técnico afecta a las anotaciones en la posición global y duplica tanto cargos como ingresos, sin que afecte realmente a los fondos. La incidencia ha surgido esta mañana y estará solucionada a la mayor brevedad posible.

Varios clientes han alertado de la incidencia en la red social X (ante Twitter) preocupados y enfados por la situación. La entidad reitera que los clientes pueden estar tranquilos, ya que el dinero de su cuenta está protegido.