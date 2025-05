La batalla por liderar ONU Turismo queda entre dos mujeres

La batalla para liderar la máxima organización gubernamental del turismo global es cosa de dos mujeres, la mexicana Gloria Guevara y la emiratí Shaikha Al Nowais, después de que Georgia retirara de forma inesperada la candidatura del actual secretario general, Zurab Pololikashvili, que aspiraba a un tercer mandato a pesar de las críticas del resto de candidatos. De hecho, Georgia anunció que apoyará a la candidata de Emiratos Árabes Unidos.

La antigua Organización Mundial del Turismo (OMT), rebautizada como ONU Turismo, cumple medio siglo con una renovación de sus estructuras y de su relevancia. No solo estrenará su nueva sede en Madrid este año, si no hay nuevos retrasos, tras una inversión de 3,4 millones de euros para acondicionar y modernizar el Palacio de Congresos de la capital española, junto al Santiago Bernabéu, sino que aspira a convertirse en un referente de una industria que genera uno de cada 10 dólares del PIB global y que no deja de crecer.

Tras lograr mantener su sede en España, el Gobierno no ha expresado abiertamente su apoyo a ninguna de las candidaturas, pero fuentes del sector indican a LA RAZÓN que Guevara está "muy bien posicionada" entre los empresarios turísticos españoles y cuenta sobrada experiencia tras liderar el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC), la patronal global, y la secretaria de Estado de México, además de haber asesorado a Arabia Saudí en su despegue turístico tras iniciar recientemente su apertura al mundo.

Guevara ha garantizado públicamente que durante su liderazgo mantendrá blindada la sede en Madrid como escenario central de las actividades de la organización.

El resultado se conocerá al término de la 123ª reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo que tendrá lugar en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) los días 28, 29 y 30 de mayo. Prueba de la relevancia de la cumbre es que el ayuntamiento de Segovia espera la presencia de más de 300 asistentes.

A lo largo de sus 50 años de existencia, que se cumplen este 2025, ONU Turismo nunca ha contado con una mujer al frente, por lo que los 35 países miembros del Consejo Ejecutivo podrían inclinarse por Guevara o Al Nowais.

La candidata emiratí cuenta también con experiencia en el sector. Graduada en Business Administration por la Universiad Zayed de Dubai, ocupa el cargo de vicepresidenta de gestión de relaciones corporativas entre los propietarios del grupo Rotana, una de las principales empresas de gestión hotelera de la región de Oriente, África, Europa del Este y Turquía, y forma parte de la familia de los propietarios.