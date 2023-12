Bjorn Lomborg: «Nos estamos equivocando en la forma de resolver el cambio climático»

Se está celebrando la cumbre del clima anual conocida como COP 28, en Dubái, ¿qué se puede esperar de este encuentro?

Lo sabemos ya porque hemos tenido otras 27 reuniones antes. Muchas personas haciendo muchas promesas, que creen que van a parar el reloj para luego salir y decir: «Hemos salvado el mundo». Pero será lo mismo que las otras 27 COP que no han funcionado. Por tanto, no creo que podamos esperar mucho más de lo que hemos visto en otras ediciones. Sin embargo, hay que entender que las soluciones son extremadamente costosas. Según mis investigaciones los beneficios de las promesas del clima son de 4,5 billones de dólares al año, pero el coste es de 27 billones de dólares durante el siglo XXI.

En 2015 se adoptó el Acuerdo de París que dice que todos los países deben reducir los gases de efecto invernadero, y en 2030 no rebasar una temperatura de 1,5 grados, ¿lo lograremos?

No, por una razón muy sencilla, y es que cumplirlo de verdad nos costará 27 billones de dólares y eso es porque estamos intentando resolver el cambio climático de una forma equivocada. La sugerencia de muchos gobiernos es que dejemos de usar las energías fósiles y, a priori, tiene sentido, pero es lo mismo que decir que tenemos mucha obesidad y debemos parar los alimentos. Existe un motivo por el que consumimos alimentos, al igual que hay muchos beneficios en las energías fósiles. Nadie emite CO2 para molestar al gordo. Por tanto, la única manera de arreglar el cambio climático es tener los mismos beneficios pero sin las emisiones de CO2 y esto pasa por encontrar una energía verde, barata y eficaz.

Ya tenemos energías verdes desde hace tiempo...

Cuando la gente dice que la energía eólica y solar son más baratas que la fósil , solo es verdad cuando sopla el viento o cuando brilla el sol, pero la mayoría de la gente quiere tener energía 24 horas los siete días de la semana. Entonces nos damos cuenta que al sumar el coste de lo eólico y lo solar más las baterías, de repente es demasiado caro, y es por eso que la gente no está dispuesta a pagar lo que haría falta para cambiar el cambio climático. Trabajamos con más de 50 economistas del clima del mundo, entre ellos siete premios Nobel, para descubrir cuál es la forma más inteligente de resolver el cambio climático y la respuesta es invertir en investigación e innovación en energía verde. Por cada euro gastado en innovación podemos conseguir 11 euros de beneficio. Si aceptáramos que la innovación es necesaria para lograr una energía verde más barata que la energía fósil todo el mundo cambiaría. No solo los ricos con buenas intenciones como en España, sino también los ricos de China, India y África.

En su libro dice que gastamos relativamente poco para cumplir los ODS. ¿Cuánto dinero haría falta para sacar a la población más vulnerable de la pobreza?

Si cumpliésemos con todas las promesas recogidas en los 17 ODS y sus 169 metas necesitaríamos otros 15 billones de dólares al año y esto no va a ocurrir. Es la misma cantidad que todos los gobiernos del mundo perciben en impuestos al año, y tendríamos que duplicar los impuestos en todos los países y no creo que sea una medida muy popular en España. La realidad es que no seremos capaces de lidiar con todos los problemas de forma completa, integral, mediante los ODS. Yo propongo gastar en las políticas más eficaces, con poco dinero podemos hacer mucho.

¿Cuáles son los beneficios de las doce mejores políticas que propone en su libro para erradicar la pobreza?

Los beneficios de estas doce medidas excepcionales pueden describirse como trascendentales. Combinadas, estas políticas salvarían 4,2 millones de vidas al año y generarían un beneficio adicional de 1,1 billones de dólares anuales. Una parte de los costes no son económicos, como el tiempo que invierten las madres para llevar a sus hijos al médico para recibir una vacuna o el que dedican los enfermos de tuberculosis a asistir a grupos de apoyo. Estos costes no económicos equivalen a unos 6.000 millones de dólares anuales, y no necesitan ser financiados con subidas de impuestos o nuevos cheques de filántropos millonarios. Por tanto, de un coste total de 41.000 millones de dólares anuales, a la hora de la verdad tenemos que recaudar unos 35.000 millones al año para cubrir los gastos derivados. Gastarse 35.000 millones de dólares puede parecer una barbaridad, pero si lo contextualizamos, para los 4.100 millones de personas que viven en la mitad más pobre del mundo, esa cantidad significa invertir al año solo 8,50 dólares adicionales per cápita.