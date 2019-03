Boeing anuncia que ha solucionado los problemas del 737 Max

Boeing ha anunciado hoy que ya ha reprogramado el software de sus aviones 737 Max para prevenir los errores que se cree que están detrás de los accidentes de dos de estos aparatos acaecidos en los últimos cinco meses en Etiopía e Indonesia. El motivo de que los dos aviones se estrellaran habría sido que, durante el despeje, los dos sensores del ángulo de ataque transmitían información incoherente, lo que es un indicio de que uno de ellos no funciona bien. Este ángulo de ataque es clave para la estabilidad del avión ya que de ser muy elevado puede hacer que entre en pérdida. El software que habría fallado, conocido como Maneuvering Characteristics Augmentation System or MCAS, habría interpretado que el morro del avión estaba demasiado arriba y lo habría colocado automáticamente en posición de descenso, lo que habría provocado ambos accidentes.

Tras los accidentes de Indonesia y Etiopía, la flota del 737 Max permanece inmovilizada en tierra después de que las autoridades aéreas de todo el mundo prohibieran sus vuelos hasta que no se esclarezcan las circunstancias de los accidentes y Boeing pueda adoptar todas las medidas necesarias para evitar más siniestros. Una de ellas es, precisamente, la introducción de este parche para el software. Aunque podría no ser el único cambio necesario. Dependiendo de lo que arroje la investigación de los accidentes, el fabricante americano podría tener que introducir más modificaciones en sus 737 Max. Desde hace trece días, las cajas negras del aparato siniestrado en Etiopía están siendo investigadas por la autoridad francesa encargada de accidentes aéreos. Boeing, de hecho, no ha aventurado ninguna fecha para que los 737 Max puedan volver a volar. Además de la posibilidad de tener que implementar potenciales nuevos cambios, tanto la Administración de Aviación Federal (FAA) americana como el resto de reguladores aéreos mundiales deben dar el visto bueno al nuevo software y a los nuevos protocolos de entrenamiento de los pilotos.

El vicepresidente de Estrategia de Producto de Boeing, Mike Sinnet, ha asegurado que “vamos a hacer todo lo que podamos hacer para asegurarnos de que accidentes como este nunca vuelvan a pasar”, según informa Reuters.