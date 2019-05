La crisis de Boeing no sólo afecta a su modelo “maldito”, el 737 MAX, siniestrado en Indonesia y Etiopía. El fabricante estadounidense no recibió pedidos en abril de éste ni de ningún otro avión comercial, como el 787 Dreamliner o el 777, según informa CNN. Sólo Lufthansa, con 20 aviones 787, y British Airways, con 18 naves del modelo 777, han realizado algún pedido desde que la compañía decidiera inmovilizar el 737 MAX. Ningún otro modelo de Boeing se ha estrellado y las aerolíneas tampoco han detectado problemas de seguridad en aviones que no sean el 737 MAX. No obstante, los fallos de este modelo podrían ser la razón por la que las aerolíneas suspendieron los pedidos, según explicó Philip Baggaley, analista de Standard & Poor's especializado en el sector del transporte.

Los problemas de Boeing no terminan de acumularse. Varios pilotos de American Airlines exigieron a la cúpula del fabricante aeronáutico en una reunión celebrada en noviembre, cuatro meses antes del accidente en Etiopía, que se trabajase urgentemente en una solución para el 737 MAX por el choque en Indonesia. En la reunión a puerta cerrada, los pilotos llegaron a pedir medidas de emergencia como la puesta en tierra del 737, según informa The New York Times. Los ejecutivos de Boeing rechazaron la propuesta y dijeron que esperaban que los pilotos pudieran manejar los aparatos sin problemas. Mike Sinnett, vicepresidente de la compañía, argumentó que todavía no tenían claro que el nuevo sistema antibloqueo fuera el culpable del siniestro, tal y como demostró más tarde la investigación.

Boeing entregó un 24% menos de aviones en los cuatro primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. El mes pasado, la compañía abandonó sus perspectivas financieras para 2019, pausó las recompras de acciones y aseguró que la parada en la producción de 737 MAX había tenido un impacto en la compañía de, al menos, 1.000 millones de dólares.