Borja Prado deja la presidencia de Endesa

Borja Prado dejará de ser presidente de Endesa a partir del próximo mes de abril. Después de diez años al frente de la compañía eléctrica española, el directivo ha alcanzado un acuerdo con Enel, máximo accionista de Endesa, para abandonar su cargo dentro de dos meses, coincidiendo con el final de su mandato. La corporación italiana, que ostenta el 70% del capital de Endesa, ha informado a los actuales miembros del consejo de administración de la empresa de que tiene intención de proponer a este órgano de dirección «la adaptación de la normativa interna a la limitación del período máximo en que una persona puede ejercer el cargo de presidente de la sociedad».

En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Endesa explica que esta limitación de mandato se lleva a cabo «por razones de buen gobierno corporativo». En este sentido, señala que esta modificación supondría «la no propuesta de reelección en la próxima junta general de accionistas de D. Borja Prado Eulate, tras un periodo continuado de diez años como presidente de Endesa y dos años más previamente como miembro del consejo de administración».

Enel valoró «muy positivamente la excelente trayectoria» que ha tenido Borja Prado como presidente de la compañía a lo largo de estos años. Por todo ello, compartió con los consejeros de la eléctrica su «convicción de que es de justicia agradecer al Sr. Prado su compromiso, desempeño y buena gestión como presidente de Endesa durante su dilatada trayectoria».

El sustituto de Entrecanales

Borja Prado es presidente de Endesa desde el 24 de marzo de 2009 y fue elegido por Enel para sustituir a José Manuel Entrecanales, después de que el grupo italiano adquiriera un 25% que Acciona tenía en la compañía eléctrica y se garantizase el control. Posteriormente, la firma italiana elevó su participación hasta el 92%, para luego reducirla al 70% en 2014 tras una de las mayores ofertas de venta de acciones de los últimos tiempos. Con Prado al frente, Endesa colocó en bolsa un 22% de su capital por 3.133 millones de euros. La oferta tuvo gran éxito y la demanda de los inversores minoristas casi duplicó la oferta inicial. Desde entonces, el valor de las acciones de Endesa se ha incrementado un 60%.

Está previsto que la renovación de los cargos tenga lugar en la junta general de accionistas del próximo 12 de abril, cuando se conocerá el nombre del sucesor de Prado. No obstante, Endesa informó de que será el próximo 11 de marzo cuando el consejo de administración de la compañía convoque la junta general y proponga los candidatos a consejero. Los consejeros que alcanzan en abril el periodo de cuatro años de mandato por el que se les elige son, además de Borja Prado, Alberto de Paoli, que es consejero dominical, y los independientes Helena Revoredo, Ignacio Garralda y Francisco de Lacerda.

Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza para suceder a Prado era el del expresidente de la CEOE, Juan Rosell. Tras dejar la patronal el pasado mes de noviembre, fuentes empresariales situaban a Rosell como un claro aspirante a presidente de Endesa. A su favor jugaban sus buenas relaciones con Italia, donde ya fue consejero de Endesa y de E.ON entre 2002 y 2008, antes de la llegada de Borja Prado a la presidencia de Endesa. No obstante, fuentes cercanas a la compañía apuntaron a este diario que Rosell no será en principio el elegido para reemplazar a Prado. Tampoco parece que vaya a ser Carlos Espinosa de los Monteros, ex Alto Comisionado para la «Marca España» y expresidente de Iberia en los años 80 del siglo pasado, que también ha sonado como posible aspirante al cargo. Lo que sí confirmaron las mismas fuentes es que el nuevo presidente de Endesa a partir de abril sería español.

La compañía eléctrica presentará sus resultados de 2018 el próximo 26 de febrero. Entre enero y septiembre, Endesa acumuló unos beneficios de 1.193 millones de euros, lo que supone un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos se situaron en 15.353 millones de euros, con un alza interanual del 4%.