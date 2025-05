Bruselas amenaza a la china TikTok con una multa millonaria del 6% de sus ingresos

La Comisión ha amenazado a TikTok con una multa multimillonaria del 6% de su facturación global. Según una estimación preliminar del Ejecutivo comunitario, esta red social china no está respetando la legislación comunitaria sobre servicios digitales. Concretamente, Bruselas considera que no otorga la información suficiente sobre sus anuncios, los usuarios seleccionados y quién sufraga estos anuncios. Aunque de momento no se trata de una decisión definitiva, la red social podría enfrentarse a una sanción multimillonaria.

Este veredicto preliminar de la Comisión Europea está basado en una investigación en profundidad después de haber consultado documentos internos de la compañía, entrevistado a expertos y examinado el funcionamiento de las herramientas de la red social. Ahora la empresa tiene la posibilidad de defenderse y contestar por escrito a todas las dudas de la Comisión Europea. En cualquier caso, este veredicto preliminar no prejuzga el resultado final.

Noticia en elaboración