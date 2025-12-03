Buenas noticias para los trabajadores: la UE exige a España un despido con compensaciones más altas y personalizadas

Las condiciones laborales en nuestro país se encuentran reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, así como en los contratos y convenios colectivos de cada sector para que haya un equilibrio entre la protección del trabajador y la flexibilidad empresarial.

El despido es uno de los aspectos que se encuentra regulado en la legislación española. Sin embargo, el Consejo de Europa considera que España aún tiene mucho trabajo pendiente con respecto a su régimen actual de despidos. Por ello, alegan que es necesario modificar las indemnizaciones por despido improcedente y exigen la introducción del concepto de "despido restaurativo", ya que consideran que en nuestro país despedir sale barato.

Este tipo de despido tiene el objetivo de que las compensaciones económicas se personalicen en función del perjuicio real causado al trabajador.

El reclamo llega a través del Comité Europeo de Derechos Sociales, que considera que la actual indemnización en España -basada principalmente en días de salario por año trabajado- es insuficiente para reparar el impacto real del despido injustificado y no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea, que garantiza protección en caso de cese laboral.

¿Qué es el despido restaurativo?

Este nuevo modelo busca personalizar las indemnizaciones en función de las circunstancias individuales del trabajador: edad, dificultades para volver al mercado laboral, impacto emocional y otras variables que van más allá del cálculo automático actual. De esta forma, dos empleados despedidos en circunstancias similares podrían recibir cantidades muy diferentes.

Para ello, la Unión Europea (UE) sugiere que España deje atrás el sistema nacido de la reforma laboral de 2012 (que fijó una indemnización de 33 días por año trabajado) y desarrolle un marco que contemple aspectos no solo laborales, sino también sociales y personales.

Reforma en discusión

Con el objetivo de adaptar la legislación laboral española a las exigencias comunitarias, el Ejecutivo se ha comprometido a abordar esta reforma antes de 2026.

En esta línea, el pasado septiembre, el Congreso ya dio luz verde a la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Sumar, relativa a los despidos improcedentes. Una iniciativa que fue aprobada en las Cortes y que busca que el despido improcedente sea disuasorio para las empresas y restaurativo para los trabajadores.

"Despedir sin causa no puede salir barato", aseguró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky. La vicepresidenta defendió también que las personas trabajadoras "merecen indemnizaciones justas que reparen el daño vital y laboral".

Actualmente, la discusión se centra en cómo incorporar este enfoque sin generar excesiva incertidumbre jurídica o un esfuerzo económico desproporcionado para el tejido empresarial.