Casi tres millones de trabajadores con empleo son pobres en España

La pobreza se extiende por España aunque no lo parezca. Uno de cada 10 empleados vive bajo el umbra de la pobreza. Ya son casi tres millones las personas con trabajo que se encuentran en situación de pobreza, con una especial vulnerabilidad entre la población inmigrante, que se agrupa mayoritariamente en el sector de los trabajadoras del hogar y lidera los grupos de las familias numerosas y de las monoparentales. Lo denuncia Oxfam en su informe 'Pobreza Laboral: cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes', que analiza la "alarmante realidad" que afecta a 2.957.000 trabajadores, "pese a los avances en materia de empleo en los últimos años", explica, cuyas medidas gubernamentales no han servido para mejorar significativamente este escalón social. Ni la subida del SMI, la reforma laboral, la mejora del empleo y de la tasa de paro han servido para salir del agujero.

En el mercado laboral español, el 13,7% de los empleados vive por debajo del umbral de pobreza, cifra que se duplica entre las personas nacidas en el extranjero (29,5%), por lo que "el país de origen es la característica demográfica que más peso tiene a la hora de explicar qué personas se ven más afectadas por la pobreza laboral", según destaca el informe. Los sectores más afectados son precisamente los que se relacionan más con el empleo de los trabajadores foráneos: la agricultura y el trabajo de hogar, en los que tres de cada diez personas trabajadoras viven en pobreza a pesar de tener un empleo. En la hostelería y la construcción también se enfrentan este problema, afectando a dos de cada diez personas empleadas en el país.

Especial incidencia tiene esta estadística sobre trabajadores por cuenta propia y empleados a tiempo parcial: uno de cada cuatro también se encuentra en pobreza laboral. En términos globales, tres de cada diez personas en esta situación tienen un empleo y el 40% de las familias numerosas y el 30% de los hogares monoparentales están afectadas, en su mayoría inmigrantes.

Los analistas de Oxfam señalan el encarecimiento de la vivienda y de los servicios básicos como dos de los principales problemas que marcan la pobreza de estos trabajadores, causas que "han agravado aún más el problema". Estos hogares destinan hasta el 79% de sus ingresos al pago de la vivienda y los servicios básicos.

El estudio también avisa de que el abandono escolar agrava la situación. Así, seis de cada diez personas en pobreza laboral habrían querido continuar sus estudios, pero el 54% se vio obligado a abandonarlos por falta de recursos o por la necesidad de trabajar para subsistir. Este ciclo perpetúa la desigualdad, ya que "quienes no acceden a una educación superior tienen más probabilidades de conseguir empleos precarios y mal remunerados", indica la ONG. Además, más de la mitad de los hogares en pobreza laboral (55,3%) ha tenido que renunciar en el último año a servicios de salud esenciales -como tratamientos dentales, gafas o seguimiento psicológico- "debido a la falta de recursos".

Según el análisis, a pesar de la creación de empleo, el sistema productivo y el modelo económico español siguen generando puestos de trabajo de baja calidad, con más empleo a tiempo parcial y autoempleo, que condenan a la pobreza a una de cada cuatro trabajadores en estas modalidades, cuya la pobreza laboral "deja una importante huella emocional", ya que estos trabajadores "se ven obligadas a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir" y a dedicar "íntegramente" sus sueldos a gastos básicos renunciando a cualquier forma de ocio y disfrute del tiempo libre, lo que impacta "fuertemente" en su salud mental.

Andalucía se sitúa a la cabeza de la pobreza laboral, con una tasa del 19,4%, seguida de Extremadura (17,2%), Ceuta (16,4%), Castilla-La Mancha (15,4%), Murcia (14,3%), Canarias (13,8%) y Valencia (13,8%). Por debajo de la tasa media, están Melilla (11,6%), Galicia (11,1%), La Rioja (11%), Castilla y León (10,5%), Aragón (10%), Cantabria (9,6%), Asturias (9,6%) y Baleares (9,6%). Las comunidades con menor tasa de pobreza laboral son Navarra (6,3%), País Vasco (6,6%), Madrid (7%) y Cataluña (7,7%).

Entre las medidas urgentes para mejorar las condiciones de estos trabajadores, Oxfam propone obtener una protección social más amplia y reformar el sistema de prestaciones, de modo que las familias más vulnerables no queden desprotegidas. "No basta con crear empleo: es necesario garantizar que éste sea de calidad y que permita a las personas vivir con dignidad. Para muchos hogares, un salario no es suficiente si no viene acompañado de condiciones laborales justas, el acceso a una vivienda digna y un sistema de protección social robusto que les permita salir adelante".