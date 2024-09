Las claves de la semana del 9 al 13 de septiembre de 2024 para invertir en Bolsa

El mercado laboral estadounidense muestra signos de debilitamiento, aunque todavía no está en una situación crítica. El informe de empleo no agrícola de agosto reveló una caída en la tasa de desempleo del 4,3% al 4,2%, pero también evidenció una desaceleración en la creación de nuevos empleos y revisiones a la baja en las cifras anteriores. A pesar de este debilitamiento, no se espera un colapso o una recesión inminente.

Los inversores están preocupados por cómo este enfriamiento del mercado laboral, junto con la desaceleración de la inflación, afectará las decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés. Se espera que la Fed inicie un ciclo de recortes de tasas en su reunión del 18 de septiembre, con una reducción de 0,25%, aunque un recorte mayor de 0,50% podría ser posible si las condiciones empeoran.

El mercado ha tenido un buen desempeño en lo que va del año, con el S&P 500 subiendo un 18% hasta agosto, pero septiembre y octubre son meses históricamente volátiles. Los analistas predicen que podría haber una corrección en el rango de entre 5% y 10%. A pesar de este escenario, los fundamentos económicos siguen siendo sólidos: la inflación está disminuyendo, y aunque el crecimiento económico se ha ralentizado, no se considera negativo o recesivo.

Los datos recientes confirman que el mercado laboral está perdiendo fuerza, pero no está colapsando. La cantidad de vacantes laborales cayó a 7,7 millones, el nivel más bajo del año, y los empleos privados agregados fueron solo 99.000, el número más bajo desde 2021. En agosto, se crearon 142.000 empleos, menos de lo esperado, y las cifras de los dos meses anteriores se revisaron a la baja. Los sectores más afectados incluyen el manufacturero, con una pérdida de 24.000 empleos, mientras que los sectores de servicios, educación, salud y gobierno mostraron crecimiento, aunque menor al del año pasado. A pesar de esto, la tasa de desempleo sigue siendo baja en comparación con el promedio histórico de EE UU.

El panorama económico actual genera cautela entre los inversores, quienes están adoptando posiciones más defensivas en los mercados. Las acciones de bienes de consumo básico y servicios públicos, considerados sectores resistentes en tiempos de desaceleración económica, están teniendo un buen desempeño, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro han caído. El precio del crudo ha alcanzado mínimos anuales, reflejando preocupaciones sobre la demanda mundial, especialmente en China.

Los inversores esperan que la Reserva Federal adopte medidas para estabilizar el mercado laboral, con un posible recorte de tasas en septiembre. Además, la inflación continúa moderándose y podría alcanzar el objetivo del 2% de la Fed en los próximos meses, lo que podría apoyar una reaceleración del gasto de consumidores y empresas.

En conclusión, aunque el mercado laboral y la economía estadounidense se han enfriado, los fundamentos siguen siendo sólidos y no se espera una recesión inminente. Los inversores a largo plazo podrían aprovechar la volatilidad del mercado para reequilibrar sus carteras y diversificar en sectores defensivos y de calidad, en anticipación de una posible aceleración del crecimiento en los próximos 12 a 18 meses.

