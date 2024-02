¿Cómo se puede ahorrar agua en casa y que se note en la factura?

En medio de preocupaciones crecientes sobre la conservación de recursos naturales y la reducción de costos, muchos hogares se preguntan cómo pueden hacer una diferencia tangible en su consumo de agua y, a su vez, ver reflejado ese esfuerzo en sus facturas mensuales. La respuesta radica en la implementación de prácticas y tecnologías que reduzcan el uso de agua de manera significativa y eficiente.

Mantener el Paso Corto del Agua

Uno de los métodos más efectivos para reducir el consumo de agua es instalar dispositivos de bajo flujo en grifos y duchas. Estos dispositivos reducen el caudal de agua sin comprometer la presión, lo que permite un uso eficiente sin sacrificar la comodidad. Además, reparar cualquier fuga de agua en grifos o tuberías también puede marcar una gran diferencia en el consumo total a largo plazo.

Optimización de la Descarga

Los inodoros de bajo flujo y los tanques de descarga dual son excelentes opciones para reducir el consumo de agua en el baño. Los inodoros de bajo flujo utilizan menos agua por descarga, mientras que los tanques de descarga dual ofrecen la opción de elegir entre una descarga completa o parcial, según sea necesario. Ambas opciones pueden generar ahorros sustanciales en el uso diario del agua.

Adopción de Tecnología Inteligente

La tecnología moderna ofrece una variedad de opciones inteligentes para monitorear y controlar el consumo de agua en el hogar. Desde dispositivos que detectan y alertan sobre fugas hasta sistemas de riego programables que se adaptan automáticamente a las condiciones climáticas locales, estas innovaciones pueden ayudar a optimizar el uso del agua y reducir los costos asociados.

No usar el inodoro para tirar cosas

El retrete sirve para orinar y evacuar de vientre, pero este recipiente no es sinónimo de papelera, por lo que no se deberá utilizar para tirar toallas, algodones o bastoncillos de los oídos, entre otros. Deshacerse de estos objetos por el inodoro es una mala práctica que puede tener no solo un impacto en el medioambiente sino también en el gasto de agua, elevando la factura que recibamos a final de mes.

Usar el lavavajillas antes que lavar a mano

Las personas que lavan sus vajillas a mano gastan una media de 88,8 litros diarios, de los cuales, 52 son de agua caliente. Sin embargo, el lavavajillas solo consume 52 litros al día -24,6 de agua caliente, por lo que se estará ahorrando un 9% gracias a este electrodoméstico.