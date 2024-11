¿Cómo sustituir 128.000 vehículos? El sector se prepara para una demanda sin precedentes

El Ministerio de Industria cifra en 128.000 los vehículos siniestrados por la DANA en Valencia y eso provocará, "al menos hasta que acabe el primer cuatrimestre de 2025, un comportamiento totalmente anómalo", de una demanda sin precedentes, aunque concesionarios y portales de compraventa están preparados para responder.

Así lo han asegurado a Efe el responsable de Relaciones Institucionales de coches.net, Marcel Blanes; y el director general de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), José Ignacio Moya, pese a las casi cuarenta instalaciones dañadas por la catástrofe en la zona cero.

Ese aumento de búsquedas, de hecho, ha llegado a los portales web de vehículos de ocasión, pues, según Blanes, existe ya un aumento del 27,6 % de la demanda en coches de ocasión respecto a la semana previa a la DANA en la provincia de Valencia. Estos números todavía pueden ir a más en las próximos días, sobre todo en los concesionarios, tras conocer las condiciones del plan Reinicia Auto+ del Gobierno central, dotado con 465 millones de euros para ayudar a los afectados a reponer sus vehículos.

Los afectados irán a los concesionarios -el programa no incluye las transacciones entre particulares- y saldrán con el vehículo con el precio rebajado de acuerdo con los módulos aprobados: en función de si son coches nuevos (10.000 euros los eléctricos y 5.000 los de combustión e híbridos) y seminuevos (4.000 euros los eléctricos y 2.000 los combustión) o motos (hasta 2.000 euros las nuevas eléctricas). "Nuestro afán era que todos hablaran y que se produjera un 'plan Marshall', y la verdad es que desde el Gobierno, en esta ocasión, han sabido coordinarse", recalca Moya.

En su opinión, estas ayudas buscan primar "mucho las nuevas tecnologías y la electrificación", en un real decreto que "abarca a los nuevos vehículos, pero también llega para comprar coches de hasta tres años". Para Moya no se trata "de reactivar el mercado, sino reactivar la movilidad del ciudadano", aunque para ello, comenta, eran clave estas ayudas directas, de las que se muestra "satisfecho". "Nunca nos hemos visto en una (situación) así y ojalá no lo volvamos a hacer por la tragedia humana", indica el portavoz de Faconauto, que incide en que "es un poco complejo predecir si va a haber un bum, pero, por la propia necesidad de la gente, por supuesto que va a haber un incremento importante de matriculaciones".

Así, explica que ya habido "cierto repunte en la demanda", porque la semana después de la dana "cayeron un 50 % las matriculaciones, porque la gente estaba a lo que tenía que estar, que era quitar barro". Pero, recuerda, mientras esas dos primeras semanas "se han resentido mucho, ahora el aumento responde al acumulativo de ese periodo, más el de la demanda actual".

Para Blanes, sin embargo, estas ayudas deberían haber sido "para los coches de hasta cinco años, ya que son más económicos", porque "un 60% de los vehículos siniestrados eran de más de diez años, lo que indica que muchos de ellos difícilmente tengan capacidad de comprarse uno nuevo", pero si existen ayudas como la presentada esta semana, "bienvenidas sean".

El portavoz del portal coches.net sostiene que, "lamentablemente por la tragedia que ha ocurrido, tener que sustituir estos vehículos va a suponer un empuje del coche nuevo y de ocasión". Sin embargo, no le preocupa una tensión de stock, ya que incluso comunidades colindantes podrán ayudar a "regularizar". En cualquier caso, lo que sí existe es un problema añadido en el vehículo nuevo, sobre todo en el sur de la ciudad de Valencia.

Si la zona cero de la tragedia humana se encuentra en la localidad de Paiporta, la zona cero de los daños para los concesionarios se encuentra en la entrada a València por la autovía V-31, la conocida como 'Pista de Silla', donde se amontonan los concesionarios que ahora yacen inutilizados y todavía por reabrir. Moya cifra en cuarenta las instalaciones afectada. "Hay cuarenta concesionarios que están luchando para abrir sus puertas lo antes posible y trabajar; unos ya lo están consiguiendo, pero a otros les va a costar más".

"Es un poco complejo predecir si va a haber un bum, pero por la propia necesidad de la gente, por supuesto que habrá un incremento importante de matriculaciones", pronostica Moya que, no obstante, remarca que no va a haber "problema de stock, como ocurrió en 2021 con el problema de los semiconductores". "Ahora mismo no estamos en una crisis de semiconductores, cuando sí teníamos un verdadero problema de stock; puede haber un pequeño problema, pero se va a responder", relata el director general de Faconauto, cuyos concesionarios han perdido hasta 18.500 vehículos, entre los concesionarios y las 'campas' de existencias que tenían en poblaciones como Cheste, justo al lado del Circuito Ricardo Tormo.