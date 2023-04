La construcción, sector clave en el camino hacia la sostenibilidad

La construcción es uno de los sectores más implantados de nuestra economía. Gracias a este sector, la recuperación económica y empresarial tras los últimos baches coyunturales ha podido ser una realidad. Sin embargo, no siempre se tiene en el imaginario la unión del sector de la construcción con la sostenibilidad, cuando en realidad es uno de los segmentos que más concienciación, desarrollo e innovación acumula en este sentido. En concreto, 7 de cada 10 euros de los fondos next generation irán destinados a la construcción, en cualquiera de sus procesos.

En este contexto se ha celebrado en la sede de La Razón una mesa redonda bajo el título “Construcción y sostenibilidad, un binomio necesario”. Cinco expertos han debatido bajo la moderación de Roberto López, periodista de esta casa, sobre los pormenores de esta cuestión de profunda actualidad y que engloba a toda la sociedad. Entre los ponentes estaban Félix González Yagüe, miembro del comité de dirección del negocio de Construcción de ACCIONA, Jose Osuna, Vicedecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, Carlos Martínez, director de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC), María Moreno, directora de Contratación, Técnica e Internacional en SEOPAN, y Alejandro López Navarrete, director del área de FA-CAPITAL Projects de Deloitte.

La mesa de debate comenzó con un turno de presentación de cada ponente, tras el cual el moderador lanzó la primera pregunta, centrada en si la sostenibilidad es realmente un punto importante para las empresas. Félix González tomó la palabra para destacar a Acciona como “catalizador del cambio y agente aglutinador de diferentes productos y servicios”, pues está presente en muchos de los procesos que se llevan a cabo en el sector de la construcción. Esta empresa va más allá, y cuenta con proyectos en los que ya se reutiliza el 100% de los residuos generados. “En Acciona”, destacó González, “el proceso de cambio social lo comienzan los propios empleados”.

Por su parte, María Moreno destacó que, “para las empresas con las que trabajamos, la sostenibilidad es una clara prioridad”, y eso aporta carácter a SEOPAN, y trajo un dato muy interesante a la mesa: el 38% de las empresas consideran que un motor de la innovación es la sostenibilidad.

Carlos Martínez apuntó que la empresa “es reflejo de la sociedad”. Los ciudadanos estamos muy concienciados acerca del cambio climático, y ocurre lo mismo en las empresas, donde siempre se da salida y apoyo a las iniciativas acerca de la sostenibilidad.

Alejandro López hizo hincapié en la importancia vital que tienen los datos y su correcto manejo para para la “generación de modelos para cambiar todos los procesos del sector de la construcción”, desde el diseño a la elección de materiales.

Jose Osuna bajó, todavía más, al terreno, destacando que el elemento vertebrador debe ser el “hacer bien las cosas. En este sentido, tenemos ingenieros colegiados en todos y cada uno de los segmentos y sustratos de los agentes que intervienen en el proceso de construcción, desde las empresas hasta la administración, pasando por todos los intermediarios”.

¿Es rentable ser sostenible?

El moderador dirigió el debate en este punto hacia la rentabilidad y la financiación. ¿Es rentable invertir en sostenibilidad? La respuesta es clara en todos los ponentes: sí. Félix González apunta que “si no lo fuera, no habría empresas que invierten en ello”. Esto no quita que, actualmente, sea difícil, sobre todo en el sector de la construcción, marcado por los altos riesgos y los ajustados márgenes de beneficio. Asimismo, González coincidió con su compañero de mesa, Carlos Martínez, en que “si no somos sostenibles, difícilmente lograremos que la sociedad y la opinión pública nuestra actividad”.

Carlos Martínez destacó que, efectivamente, se habla de rentabilidad en el mundo de la empresa, pero “la apuesta por la sostenibilidad debe ser global, de toda la sociedad, incluyendo a la administración, para que el objetivo sostenible sea asequible para todos”. Para arrojar un poco de luz sobre este tema, Martínez aportó un dato a la mesa: únicamente el 7% de las empresas del sector invierten en innovación. Sin embargo, de ese bajo porcentaje, el 94% consigue traducir esa inversión en rentabilidad.

María Moreno coincidió con Carlos Martínez en que “la administración debe implicarse en el proceso de transformación de las empresas”, y favorecer el clima y el entorno idóneos para este cambio. Desde Europa, apuntó Moreno, sí hay una conciencia administrativa. Las normativas aplicadas a procesos, contratación y ejecución de obra civil son un ejemplo, pero aún no están adaptados al 100% a esa normativa.

Aquí Moreno planteó un dilema, pues antes que construir nuevas infraestructuras, planteaba la necesidad de “adaptar las existentes, lo que implica una mayor inversión”. Un punto con el que coincidió Carlos Martínez, que propuso utilizar la normativa como herramienta del cambio, animando a las empresas a obtener certificados oficiales, “tanto la misma empresa como los proyectos concretos”.

Entonces, ¿dónde ese debe hacer hincapié para hacer al sector de la construcción más sostenible? Alejandro López responde a esta pregunta adelantándose a los procesos. “Desde la misma ideación, diseño y planteamiento”, pues de esta manera se lograría estandarizar todos los procesos. Algo que, en su opinión, tendría un beneficio directo en sostenibilidad.

Jose Osuna coincidió en el punto de que la transformación debe ser global y puso como ejemplo la eficiencia energética: “no podemos centrarnos en ser más eficientes únicamente en los procesos de construcción. Debemos abarcar también todo el ciclo de vida útil del producto final”. En este punto, los ingenieros pueden aportar mucho, pues “están presentes en todos los procesos que componen el sector de la construcción”.

La ciudad perfecta, hoy

“Si quieres una ciudad perfecta, cero emisiones, hoy es posible”, declaró Félix González. Para lograrlo, Acciona tiene desarrollados proyectos en los que, si se concibe esa ciudad desde cero, el objetivo es perfectamente asumible. Un tema difícil en ciudades que ya están construidas, y en las que podremos aproximarnos a ese objetivo de cero emisiones, pero sin llegar a lograrlo del todo. Una meta por la que, sin embargo, debemos luchar y trabajar incansablemente.

María Moreno coincidió en que construir desde cero sería lo ideal, pero la situación actual nos pone en el escenario de “adaptar lo que ya tenemos”, argumento que secundó Alejandro López, añadiendo que la apuesta debe ser global. “El primer punto pasa por la concienciación social mediante iniciativas pedagógicas, como esta mesa de debate”, concluyó López. Ambos ponentes destacaron a la construcción como parte de la solución y agente activo e imprescindible en el camino a la plena sostenibilidad.

José Osuna se unió a esta apuesta incidiendo en que “tenemos el talento, las herramientas y la iniciativa para hacer posible un mundo sostenible, pero hace falta implicación administrativa y participación ciudadana”.

Conclusiones y cierre

Llegados a este punto, el moderador ofreció a los ponentes un último turno de palabra, preguntándoles por los desafíos de futuro para el sector de la construcción. Carlos Martínez apuntó que “el principal reto que se encuentra el sector es la inclusión de toda la cadena de valor del sector en el modelo de sostenibilidad”. María Moreno concluyó que las empresas y la sociedad ya están en el camino de la sostenibilidad, y que ahora le toca a la administración sumarse con apoyo e inversión. El punto diferencial para Félix González para por encontrar soluciones de gestión multiparte para un problema que ya existe. “Debemos ser capaces de dar una solución global, no solo a una primera necesidad”, declaró. Jose Osuna puso el foco en el talento, y en la necesidad de aplicar las infraestructuras actuales en lugares y países menos desarrollados donde, simplemente, no existen. Por último, Alejandro López concluyó la mesa animando a los interlocutores a trabajar conjuntamente para encontrar soluciones globales. “Estas decisiones podrán tomarse con información fiable”.

Tras las conclusiones de la mesa, el moderador despidió la conexión, no sin antes agradecer a los ponentes su asistencia

