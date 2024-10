Daños de la DANA, la oportunidad de las aseguradoras de demostrar su valía

Desgraciadamente poco se puede hacer ya por las víctimas mortales de la DANA. Ahora toca ocuparse de los damnificados, tanto en lo físico como en lo sicológico y en sus bienes. Unespa, la patronal de las empresas aseguradoras, se ha apresurado a decir que los daños provocados por el temporal de los últimos días están cubiertos y serán indemnizados por quién corresponda, ya se trate de la propia banda de aseguradoras, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y Agroseguro en el caso de lo agrario. Está muy bien que tranquilicen de esa forma a los damnificados que tengan suscrito algún tipo de seguro, pero sobre todo lo que estaría mejor es que cumplan esas promesas. Y es que, a la vista de lo que ha sucedido en el pasado, cuando se han registrado situaciones similares, aunque no tan catastróficas como la actual, no sería la primera vez que prometen y prometen, pero luego no cumplen. Casi todos hemos sufrido alguna vez, cuando hemos tenido un siniestro, la letra pequeña de las pólizas suscritas y que, si nos pusiésemos a leer detenidamente, seguro que no habríamos firmado. Esa letra pequeña no deja de ser trampas que nos ponen la banda de aseguradoras, con la complicidad de la Dirección General de Seguros, que debería velar por la protección de los asegurados también.

El sector español del seguro tiene la oportunidad de demostrar que está las maduras, a la hora de cobrar las pólizas, y también a las duras, cuando toca cumplir con el asegurado. Es muy fácil anunciar que ahí se encuentran para cumplir en estos primeros momentos, cuando el foco informativo está puesto sobre el problema. Pero eso hay que mantenerlo luego, cuando pasan las semanas y los meses y los que han suscrito las pólizas se encuentran con esa letra pequeña que permiten que la otra parte, la aseguradora, se llame a andanas. La banda en cuestión apela mucho a la responsabilidad social corporativa, tan de moda ahora, pero, llegado el momento, si puede no pagar, tampoco pierda la oportunidad. José Antonio Fernández como director general de Seguros y presidente del CCS y Flavia Rodríguez Ponga, la directora del Consorcio, como cabezas visibles del sistema, tienen que dar la cara y estar a la altura, no solo ahora, sino también en los próximos meses, aunque solo sea por humanidad.