Desafíos y retos económicos en España: productividad, educación, innovación y control del gasto

Durante los últimos trimestres, la economía española ha mostrado un dinamismo superior a la mayoría de países vecinos en términos de crecimiento del PIB y creación de empleo. Sin embargo, este desempeño positivo debe ser analizado con precaución debido a los desequilibrios y desafíos significativos que subyacen tanto a nivel macroeconómico como social, así como en algunos sectores económicos. Aunque la tasa de crecimiento del PIB sigue siendo positiva, tanto el PIB como la renta per cápita se encuentran considerablemente por debajo de la media europea.

Esta brecha está relacionada con una productividad inferior y una tasa de empleo más baja. Es fundamental implementar políticas que fomenten la acumulación de capital humano y tecnológico, lo que requiere una revisión integral del sistema educativo español. Tanto el volumen de deuda como el déficit público en relación al PIB son insostenibles a medio y largo plazo. En los últimos quince años, el gasto público per cápita ha aumentado nueve veces más rápido que el PIB per cápita. Dado que no hay margen para aumentar la carga fiscal, es necesario mejorar no solo la eficiencia y el destino del gasto, sino también analizar qué partidas son necesarias y cuáles pueden ser prescindibles, ya que el cambio demográfico en las próximas décadas aumentará la presión sobre el gasto.

El acelerado proceso de cambio e innovación tecnológica que está ocurriendo y que continuará en el futuro tendrá efectos significativos en términos de productividad, empleo y desigualdad. Si España no gestiona de manera eficiente esta revolución tecnológica y digital, su nivel de competitividad se verá disminuido en comparación con otros países vecinos y economías emergentes. El cambio climático y la necesidad de una economía sostenible tendrán un impacto fuerte en la economía, especialmente en algunos sectores económicos. España será uno de los países más afectados por este cambio, ya que sectores de gran aportación al PIB y a la demanda externa, como la agricultura, el turismo y la industria automotriz, son especialmente vulnerables a la sostenibilidad y el cambio climático.