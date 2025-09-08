Dia ha ayudado a más 12.400 personas en 2025 a través de sus proyectos de acción social, voluntariado e inserción laboral

La cadena de supermercados Dia anunció este lunes que ha conseguido ayudar a más de 12.400 personas entre enero y julio de 2025 a través de sus proyectos de acción social, actividades de voluntariado corporativo y programas de inserción laboral en España.

Día explicó que pretende ofrecer una experiencia de compra completa y asequible al tiempo que dinamiza el tejido económico y empresarial, promoviendo iniciativas que impacten positivamente en colectivos y comunidades vulnerables.

La entidad indicó que trabaja la sostenibilidad como un "compromiso transversal", al igual que el apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad y la movilización de sus equipos en torno a la solidaridad.

La entidad materializa estos objetivos a través proyectos de acción social con entidades sin ánimo de lucro como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Organización Acción Contra el Hambre (ACH) o Cruz Roja, con la que ha alcanzado a más de 7.800 beneficiarios gracias a la colaboración de sus clientes y empleados y la donación de productos de alimentación y de primera necesidad -más de 365.708 kilos de ayuda en la primera mitad de 2025-.

Otro eje del supermercado fue la implicación de sus empleados en su programa de voluntariado, desde los equipos de tienda a trabajadores de almacén o de oficina con actividades que han beneficiado a más de 3.000 personas.

El tercer eje de actuación fue en programas de inserción laboral para colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, por los que la compañía facilitó el acceso al empleo y a la formación a más de 230 beneficiarios fomentando una cultura diversa e inclusiva a través de iniciativas de sensibilización, formación y liderazgo.

Además de la contribución social, el supermercado se consolida como uno de los principales contribuyentes a la actividad económica nacional, con un impacto equivalente al 0,43% del PIB nacional. Dia también trabaja para mitigar las barreras de acceso geográfico, con un modelo de proximidad que se distribuye por las zonas rurales; y como dinamizador del tejido empresarial, generando empleo a través de sus franquicias para más de 25.000 personas y una cadena de suministro que generó más de 100.000 empleos directos, indirectos e inducidos en 2024.