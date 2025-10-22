Dia consolida su crecimiento: alcanza el 5,1% de cuota de mercado y prevé cerrar 2025 con 90 nuevas tiendas en España

Dia continúa avanzando en la consolidación de su modelo de proximidad en toda España. Según los últimos datos de NielsenIQ, Dia afianza su cuarta posición en el mercado español tras elevar su cuota de mercado al 5,1% (+0,14 puntos interanual) en el mes de septiembre. Este crecimiento confirma la tendencia positiva y sostenida que la compañía viene registrando a lo largo del ejercicio apoyado en su estrategia de tiendas de barrio, un surtido en mejora constante, con foco en los frescos, y una experiencia de compra accesible. "Una estrategia que consolida a Dia como el referente de la compra diaria cercana, sencilla y de calidad", señala la cadena de supermercados que prevé cerrar el año con 90 nuevas tiendas en España, en torno al 30% de lo previsto (300 establecimientos) en su plan estratégico 2025-2029.

El consejero delegado de Dia España, Ricardo Álvarez, se ha mostrado optimista por el buen ritmo de aperturas que lleva la firma este año. "Este año llevamos una buena evolución con los locales y esperamos acabar con 90 este año. Aceleramos el plan de expansión y estamos muy contentos", ha indicado en rueda de prensa durante su participación en el 40 Congreso de Gran Consumo de Aecoc. Dia, que cuenta en la actualidad con 2.340 tiendas en España, tras "tocar fondo" en el número de cierres, no piensa en desinvertir más sino en crecer. "No prevemos desinvertir en ninguna y ahora estamos centrados en la expansión y crecer", ha reiterado.

Respecto a la posibilidad de crecer a través de compras Álvarez no lo descarta. "Tras la transformación ahora ganamos dinero, somos una empresa sólida y rentable y eso nos pone en otra posición. Ahora somos sólidos como para afrontar y estar atentos a cualquier oportunidad que haya, pero eso no quiere decir que hagamos nada aunque estamos atentos a lo que hay, atentos y observando", ha indicado.

De esta forma, el ejecutivo de la cadena de supermercados se ha mostrado muy satisfecho por la situación de la compañía tras la transformación de los últimos años. "Vamos en en línea con lo previsto y cerramos el primer semestre con crecimiento por encima del 6%, estamos muy contentos", ha señalado. Unos buenos resultados y un crecimiento que ha permitido a la enseña seguir ganando cuota de mercado, hasta alcanzar el 5,1%. "Estamos afianzados en la cuarta posición", ha subrayado.

Por otro lado, la cadena de supermercados ha avanzado que realizará una "inversión muy fuerte" en la transformación de la línea de cajas con el objetivo de que los primeros pilotos estén operativos en 2026 y renovar la red de cajas en 2027 y 2028. "Queremos cambiar todo el sistema, y toda la línea de cajas que será nueva en las tiendas", ha explicado, señalando que se estudiará las cajas de autopago, pero "no" es el pilar que apuestan para crecer.

En la jornada, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reiterado la apuesta de su enseña por los preparados listos para llevar, algo que comparte Dia. "Si lo ha dicho Roig y más en su casa, siempre tiene razón. La comida preparada es una tendencia del mercado y trabajamos en desarrollar estos productos, de los que hemos sacado una línea de cinco productos y queremos seguir evolucionándola", ha avanzado.